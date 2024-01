Ultime Notizie » ByteDance » Universal Music rimuoverà le sue canzoni da TikTok

L’etichetta discografica americana Universal Music Group (UMG) ha annunciato martedì in una lettera aperta indirizzata alla comunità di artisti e compositori che chiederà al social network TikTok “una pausa” nell’utilizzo del suo catalogo musicale.

Il testo spiega che, nei colloqui per il rinnovo del contratto con la piattaforma – che scade questo mercoledì -, l’UMG ha insistito su tre questioni che considera cruciali: un compenso adeguato per i suoi musicisti, la protezione degli artisti umani dagli effetti dannosi dell’intelligenza artificiale (AI) e della sicurezza online per gli utenti.

La casa discografica indica che il social network di proprietà di ByteDance ha proposto di pagare ai suoi musicisti una tariffa che è una frazione di quella pagata dalle principali piattaforme social in una situazione simile, motivo per cui ritengono che TikTok stia cercando di costruire un business basato sulla musica senza pagare un giusto valore per questo.

Il problema con le canzoni generate dall’intelligenza artificiale

L’UMG denuncia inoltre che si sta permettendo che il social network venga inondato da registrazioni generate dall’intelligenza artificiale e da strumenti in via di sviluppo per consentire, promuovere e incoraggiare la creazione musicale attraverso tale tecnologia, e quindi pretendere un diritto contrattuale che consentirebbe a tali contenuti di diluire massicciamente il fondo di royalties per gli artisti umani, con l’obiettivo di sponsorizzare la sostituzione degli artisti con l’intelligenza artificiale.

D’altra parte, la casa discografica critica il fatto che TikTok faccia pochi sforzi per affrontare la grande quantità di contenuti sulla sua piattaforma che violano la musica dei suoi artisti e non abbia offerto soluzioni significative ai crescenti problemi relativi ai contenuti.

In questo senso assicura che quando ha proposto a TikTok di attivarsi sulla questione come fanno altri partner per cercare di risolvere questi problemi, il social network ha risposto prima con indifferenza e poi con intimidazione.

“Riconosciamo le sfide che le azioni di TikTok causeranno e non sottovalutiamo cosa ciò significherà per i nostri artisti e i loro fan che, sfortunatamente, saranno tra coloro che saranno soggetti alle conseguenze a breve termine della riluttanza di TikTok ad avvicinarsi. accordo sul prezzo di mercato e affrontare in modo significativo i propri obblighi come piattaforma sociale“, conclude la lettera della UMG, affermando che, come etichetta discografica, ha la responsabilità di lottare per un nuovo accordo che dia ai suoi musicisti una ricompensa adeguata per il loro lavoro.

Secondo il settimanale americano Variety, l’UMC ha dichiarato che non concederà più la licenza per i contenuti dell’applicazione.

Tra gli artisti delle etichette discografiche dell’Universal Music Group ci sono nomi di cantanti come Bob Dylan, Elton John, Adele, Justin Bieber, Ariana Grande, Taylor Swift e Rosalía, così come gruppi come U2 e Coldplay.