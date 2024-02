Ultime Notizie » depressione » Mark Zuckerberg si scusa per i danni causati dai Social Network

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg si è scusato con le famiglie che hanno riferito che i loro figli erano stati danneggiati dall’uso dei social media. Mercoledì Zuckerberg ha partecipato a un’audizione al Senato degli Stati Uniti, tra le crescenti accuse secondo cui piattaforme come Facebook e Instagram possono portare i giovani a vari disturbi mentali, tra cui depressione o suicidio.

Quando il senatore repubblicano Josh Hawley gli ha chiesto se volesse scusarsi con le vittime del suo prodotto, l’uomo d’affari ha risposto:

“Mi dispiace per tutto quello che hanno dovuto passare. Nessuno dovrebbe subire ciò che hanno sofferto le loro famiglie e questo è perché abbiamo investito così tanto e continueremo a impegnarci in tutto il settore per garantire che nessuno debba subire ciò che le loro famiglie hanno dovuto sopportare“.

All’udienza della corte del Senato, incentrata sullo sfruttamento sessuale minorile su Internet, hanno partecipato anche gli amministratori delegati di Discord, Snap, X e TikTok. Durante l’evento è stato proiettato un video in cui alcuni minori raccontavano, tra le altre cose, le loro esperienze di molestie e abusi online. All’udienza hanno partecipato anche le famiglie delle persone colpite, alcune con cartelli che raccontavano le storie dei loro figli, morti a causa di bullismo, vendita di droga e contenuti suicidi.

In questo senso, la senatrice repubblicana Lindsey Graham ha detto a Zuckerberg di avere “le mani sporche di sangue”, facendo eco alle dichiarazioni del presidente americano Joe Biden fatte più di due anni fa secondo cui il suo prodotto “sta uccidendo la gente”. “Signor Zuckerberg, lei e le aziende che ci precedono, so che non è sua intenzione, ma avete le mani sporche di sangue“, ha denunciato.

Da parte sua, il senatore Ted Cruz ha criticato l’amministratore delegato di Meta per aver presumibilmente consentito agli utenti di Instagram di “vedere comunque i risultati” dopo essere stati avvertiti di cercare abusi sessuali su minori, riferisce il Washington Post. “A cosa diavolo stava pensando [Zuckerberg]?”, ha chiesto Cruz.

I consulenti presenti all’udienza in tribunale hanno anche affermato che lavoreranno con legislatori, genitori, organizzazioni no-profit e forze dell’ordine per proteggere i minori. Tuttavia, Zuckerberg ha rifiutato il suggerimento di Hawley di creare un fondo di risarcimento per le vittime. Meta ha precedentemente affermato di aver speso 5 miliardi di dollari per la sicurezza nel 2023.