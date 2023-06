tempesta di grandine ferisce 100 persone al concerto di louis tomlinson a denver

Una forte tempesta di grandine ha scosso la zona vicino alla città americana di Denver (Colorado) la notte di mercoledì, dove quasi un centinaio di persone che stavano aspettando un concerto del cantante britannico Louis Tomlinson sono rimaste ferite a causa delle intemperie meteorologiche.

Secondo i servizi di emergenza locali, tra 80 e 90 persone sono state assistite sul posto per tagli e fratture, mentre sette vittime sono state trasportate in ospedale con ferite “che non mettono in pericolo la loro vita”.

I video diffusi sui social media da persone presenti sul posto mostrano gli spettatori del concerto che si coprono con scatole di cartone e diversi capi di abbigliamento e si rifugiano sotto gli alberi mentre cadono grandine che, secondo i testimoni, erano grandi come palline da golf.

Inoltre, diversi partecipanti hanno pubblicato foto e video di lividi sul corpo e danni alle auto causati dalla grandine.

Due ore dopo l’orario previsto per l’inizio dell’evento e dopo due ritardi, il concerto dell’ex membro della boy band One Direction è stato ufficialmente posticipato. Sul suo account Twitter, Tomlinson ha detto di sentirsi “devastato” per quanto accaduto. “Anche se non abbiamo fatto lo ‘show’, ho sentito tutta la vostra passione!“, ha espresso.

drove 8 hours to see #LouisTomlinson tonight at Red Rocks. Praying for everyone who was there tonight. i have bruises and welts all over my back and legs. had to empty out boxes of shirts at the merch stand to be cover our heads. pic.twitter.com/qmGvRHKXUA

— jess (@i_jessThompson) June 22, 2023