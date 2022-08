Ultime Notizie » Biglietti Coldplay » Coldplay, biglietti esauriti: Annunciate altre date Live a Napoli e Milano

Dopo una grande richiesta, la band britannica ha deciso di aumentare il numero dei concerti, che saranno cinque in totale: due a Napoli e tre a Milano.

Anche i biglietti per i Coldplay sono stati messi in vendita questa volta. Migliaia di fan stavano già facendo la fila nei luoghi designati ieri mattina per vincere almeno un biglietto. Così il gruppo di Chris Martin ha deciso di aumentare il numero delle date, da 2 a 5. Sono state mantenute le tappe originali, ovvero il 21 giugno 2023 a Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 a Milano. Oltre a questi due nuovi appuntamenti: uno a Napoli il 22 giugno e un altro a Milano il 28 giugno, rispettivamente allo Stadio Diego Armando Maradona e a San Siro. I tifosi italiani tirano un sospiro di sollievo. Potranno finalmente incontrare i Coldplay nel Music Of The Spheres World Tour.

Dove si può comprare i biglietti dei ColdPlay e quanto costano?

Gli abbonati My Live Nation possono già acquistare i biglietti, mentre gli altri dovranno aspettare fino a oggi, giovedì 25 agosto. Ora siamo nel mezzo di una grande sfida, la corsa ai biglietti. Fortunatamente, con qualche data in più, sarà possibile non rimanere delusi dal tutto esaurito in pochi minuti.

Nel 2016 i biglietti sono andati esauriti a tempo di record.

Prezzi Biglietti ColdPlay Napoli

Dai biglietti sono in vendita dalle 10:00 di ieri. Il limite di acquisto per cliente è di 4 biglietti durante il periodo di prevendita, aumentando a 6 biglietti in vendita generale. Si prega di notare che i biglietti sono nominali e il prezzo varia a seconda della data e del tipo di biglietto. Sia a Napoli che a Milano i prezzi vanno da un minimo di 57,50 euro (settore numero 6) a un massimo di 172,50 euro (settore numero 1).

Prato: 103,50€ (90€ + prevendita 13,50€); Primo settore numerato: 172,50€ (150€ + 22,50€ prevendita); Il secondo settore numerato: 138,00 euro (120 euro + anticipo 18,00 euro); Il terzo settore numerato: 97,75 € (85 € + 12,75 € prevendita); Quarto: 74,75€ (65€ + 9,75€ prima della vendita); Settore V numerato: 63,25 € (55 € + 8,25 € prevendita); Settore VI Numerato: 57,50 euro (50 euro + prevendita 7,50 euro).

Prezzi Biglietti ColdPlay Milano

Prato: 109,25€ (95€ + 14,25€ prevendita); Primo settore numerato: 172,50€ (150€ + 22,50€ prevendita); Settore numero due: 143,75 € (125 € + 18,75 € prevendita); 3° Settore Numerato: 109,25 € (95 € + 14,25 € prevendita); Quarto: 92,00€ (80,00€ + 12,00€ prima della vendita); Settore V numerato: 74,75 € (65 € + 9,75 € prevendita); Settore VI Numerato: 57,50 euro (50 euro + prevendita 7,50 euro).