Tutte le partite della Supercoppa Italiana 2024 saranno trasmesse in diretta su Italia 1 (Napoli-Fiorentina) e Canale 5 (Inter-Lazio) e in streaming su sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity gratuitamente. Sarà un’edizione storica, quella della Supercoppa Italiana 2024: per la prima volta, seguendo lo stile spagnolo, sarà assegnata attraverso le final four in programma a Riad dal 18 al 22 gennaio.

Le partite della Supercoppa Italiana 2024 sono:

18 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Napoli-Fiorentina.

19 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Inter-Lazio.

22 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Finale.

I telecronisti delle partite di Supercoppa Italiana sono:

Semifinale Napoli-Fiorentina e Semifinale Inter-Lazio: Riccardo Trevisani-Massimo Paganin.

Finale: Massimo Callegari-Massimo Paganin.

Lo stadio in cui si svolgerà la Supercoppa Italiana è lo stadio dell’Università Re Saud, conosciuto anche come Al-Awwal Park. È l’impianto interno dell’Al-Nassr (dove gioca CR7 Cristiano Ronaldo) e presenta una struttura metallica che può apparire dorata o marrone a seconda della luce solare.

Solo il lato ovest ha un diverso rivestimento esterno. Il nome deriva dall’ateneo della città, fondato nel 1957, che comprende lo stadio e altri campi sportivi adiacenti.

La Supercoppa Italiana prevede la disputa di 3 partite (due semifinali e la finale) in tre giorni. Se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato è in parità, si procederà ai tiri di rigore.

L’Inter è la squadra che ha vinto più Supercoppe Italiane tra quelle che parteciperanno a Riad, con 7 vittorie su 11 finali disputate. Hanno vinto le ultime due edizioni e cercano il tris. L’anno scorso hanno sconfitto il Milan per 3-0 a Riad, mentre due anni fa hanno battuto la Juventus per 2-1 ai supplementari. La Lazio ha vinto 5 volte, il Napoli 2 e la Fiorentina 1 (nel 1996). Le squadre con il maggior numero di vittorie nella Supercoppa Italiana sono la Juventus (9) e il Milan (7), oltre all’Inter.