Ultime Notizie » Calcio » Superlega: Abuso di potere dominante di UEFA e FIFA finito, il calcio è libero

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione alla Superlega nel suo appello contro Uefa e Fifa, affermando che le norme che richiedono l’autorizzazione preventiva e impongono sanzioni per la partecipazione a nuove competizioni sono illegali e violano il diritto dell’Unione. La Corte ha anche sottolineato che l’organizzazione di competizioni calcistiche e lo sfruttamento dei diritti mediatici sono attività economiche che devono rispettare le regole della concorrenza e della libera circolazione.

Tuttavia, la Corte ha specificato che non ha preso una posizione sulla Superlega specifica e spetta al Tribunale del commercio di Madrid valutare se le regole possano essere vantaggiose per le diverse parti coinvolte. Solo Real Madrid e Barcellona sono rimasti nel progetto della Superlega (le due società riceveranno un bonus fedeltà di circa un miliardo di euro per essere rimaste all’interno della Superlega), mentre la Juventus, come ricorderete, aveva avviato il processo di uscita sotto le minacce di sanzioni punitive da parte del Presidente della UEFA Aleksander Ceferin (56 anni) e del Presidente della FIGC Gabrile Gravina (70 anni) che è anche vicepresidente UEFA.

Questa è la tua vittoria! Grazie per aver lottato e per averci sempre creduto! Il monopolio di #Ceferin è finito! La #Superlega è realtà! pic.twitter.com/Ox25zGypEB — Daniele De Felice (@DanieleBibo) December 21, 2023

A22 Sports: “ripensiamo il calcio”

Con questa sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha quindi di fatto autorizzato A22 Sports a competere con la UEFA e a sviluppare un nuovo progetto simile alla Superlega. Secondo l’amministratore delegato, Bernd Reichart, la visione gratuita di tutte le partite della Superlega sarà offerta ai tifosi, mentre i club avranno entrate e spese di solidarietà garantite.

La decisione permette ai club di affrontare le nuove sfide del calcio europeo in modo autonomo, senza interferire con le leghe nazionali. L’obiettivo di A22 Sports è creare una competizione per club eccitante e aperta tutto l’anno, sia nel calcio maschile che nel calcio femminile, introducendo partite fantastiche e creando nuove rivalità. Sarà anche disponibile una piattaforma di streaming diretto per i tifosi, che permetterà loro di godersi il calcio gratuitamente e di connettersi con i loro club. Questa opportunità di ripensare il calcio a livello dei tifosi sarà disponibile per entrambe le competizioni.