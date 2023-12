Ultime Notizie » Arte digitale » Creazione Contenuti IA: Era Deepfake appena iniziata

Al giorno d’oggi è chiaro che non possiamo fidarci di nulla di ciò che vediamo o sentiamo, ma siamo solo agli inizi per quanto riguarda la creazione di contenuti con l’IA, il mondo delle fake news e dei deepfake è appena iniziato. Una prova di ciò che si può fare si trova su www.fal.ai/camera, una telecamera online in cui dobbiamo solo inserire, nel campo di testo, la persona a cui vogliamo assomigliare, e inizierà a generare video in tempo reale mentre muoviamo la nostra testa.

L’azienda responsabile di questa soluzione è specializzata in API di Diffusione Stabile in Tempo Reale, che utilizzano Modelli di Consistenza Latente (LCM). Di recente, fal ha lanciato API che sfruttano gli LCM per generare immagini in un batter d’occhio, specificamente in impressionanti 150 millisecondi. Questo è un grande passo avanti rispetto ai tradizionali 10 secondi della diffusione stabile.

La velocità di queste API ha già permesso la creazione di applicazioni dimostrative come fal.ai/dynamic. In collaborazione con ilumine AI, hanno sviluppato lo spazio LCM-Painter su HuggingFace, che ha raggiunto grande popolarità. Inoltre, troverete implementazioni in strumenti di design come Figma e tldraw, dimostrando la versatilità di questa tecnologia.

L’accesso a queste API avviene tramite un’interfaccia API REST, nota per la sua semplicità ed efficacia.

Si basa su richieste POST con dati in formato. Questo metodo facilita agli sviluppatori l’integrazione della generazione di immagini nelle loro applicazioni, aprendo un ventaglio di possibilità creative. Per un’integrazione ancora più semplice, fal offre un client. Questo client semplifica enormemente l’interazione con gli endpoint dell’API, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla creatività e l’innovazione.

Per raggiungere una maggiore efficienza, hanno esplorato anche l’uso di WebSockets, una tecnologia che consente una comunicazione bidirezionale in tempo reale tra il client e il server. Ciò può aumentare significativamente la velocità di generazione delle immagini, raggiungendo tra i 3 e i 5 frame al secondo.

Ci troviamo di fronte a strumenti che hanno il potenziale per cambiare il modo in cui interagiamo con la tecnologia nella nostra vita quotidiana. Immaginate artisti che creano opere in tempo reale, designer che modificano prototipi istantaneamente o educatori che utilizzano immagini generate per illustrare concetti complessi. Ci troviamo di fronte a un cambiamento significativo nella creazione digitale.