Calcio: Premier League in diretta TV aperta per la prima volta nella sua storia.

La Premier League, il cui riavvio è stato concordato per il 17 giugno, sarà trasmessa in TV aperta per la prima volta dalla sua creazione nel 1992. Oltre a fissare mercoledì 17 giugno come data di riavvio del campionato inglese di calcio, le autorità calcistiche inglesi hanno concordato che le 92 partite rimaste per completare la stagione verranno trasmesse in diretta.

Dove vedere le partite di Premier League in diretta tv in chiaro

La BBC avrà quattro di quelle partite rimaste per completare il torneo sospeso il 13 marzo a causa della pandemia di coronavirus. Di quelle 92 partite, Sky Sports, una delle quattro società proprietarie dei diritti televisivi, ha annunciato che avrà 64 partite sul suo segnale, di cui 25 sul segnale in chiaro.

Premier League: i nuovi orari delle partite

BT Sport, BBC Sport e Amazon Prime condivideranno il resto della griglia delle partite.

Affinché ciò avvenga, hanno messo insieme un nuovo programma di giorni e orari. Il venerdì ci sarà una partita (alle 20:00). Sabato la data continuerà con quattro ore (12:30, 15:00, 17:30 e 20:00). Domenica continuerà con altri quattro (12:00, 14:00, 16:30 e 19:00). E lunedì la data si chiuderà con un incontro alle 20:00. I due giorni della settimana saranno suddivisi come segue: martedì, mercoledì e giovedì con partite alle 18:00 e alle 20:00.

“Stavo spingendo per il maggior numero possibile di partite da guardare liberamente e per il ritorno della Premier League per sostenere l’intera famiglia del calcio”, ha dichiarato Oliver Dowden, segretario del governo per i media, la cultura e lo sport, sul suo account Twitter.