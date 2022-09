Dove vedere Ungheria-Italia Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per lunedì 26 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane alla Puskas Arena di Budapest per l’ultima giornata del Girone 3 di Lega A di Nations League. Tra gli azzurri di Roberto Mancini e la Nazionale magiara allenata da Marco Rossi ci sono due punti di differenza in classifica. La Nazionale italiana obbligata a vincere per qualificarsi alla Final Four. Germania e Inghilterra out, con gli inglesi retrocessi in Lega B.

Il match d’andata, disputato lo scorso 7 giugno al Dino Manuzzi di Cesena, finì con il risultato di 2-1 per l’Italia (reti di Barella e Pellegrini).

⚽ Ungheria-Italia Live, le probabili formazioni



Scopri le probabili formazioni e, di seguito, dove vedere Ungheria-Italia Streaming Gratis Online.

Ungheria (3-4-2-1) – Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad Szalai. Ct marco Rossi.

Italia (3-5-2)- Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Immobile, Raspadori. Ct Roberto Mancini.

Ungheria e Italia si sono affrontate 35 volte, con 17 vittorie dell’Italia, 9 pareggi e 9 successi dell’Ungheria. Gli azzurri hanno segnato 65 gol e ne hanno subiti 57. Sono solo 4 gli incontri tra queste due Nazionali dal 2000 ad oggi.

⚽ Dove vedere Ungheria-Italia in TV

Ungheria-Italia diretta tv in chiaro con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1

L’ultimo incontro risale al 7 giugno scorso, match d’andata della fase a gironi di questa Nations League. Vittoria per gli uomini di Mancini: 2-1, reti di Barella e Pellegrini.

⚽ Ungheria-Italia Streaming Gratis alternativa in italiano



digitale terrestre).

Ungheria-Italia streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

L’ultimo successo dell’Ungheria è datato 22 agosto 2007. Un’amichevole terminata 3-1. Gli azzurri allora allenati da Donadoni passarono in vantaggio con Di Natale prima di essere rimontati.

⚽ Alternativa Online per vedere Ungheria-Italia Streaming Gratis

Alternative per vedere Ungheria-Italia non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.