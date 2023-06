Ultime Notizie » Come vedere Italia Olanda Streaming » Italia-Olanda e Spagna-Croazia Streaming Gratis in Diretta RAI TV

Dove vedere Italia-Olanda e Spagna-Croazia Streaming Gratis. Oggi domenica 18 giugno 2023 si giocano le due finali della terza edizione della Nations League. Dopo la “finalina” per il terzo posto delle ore 15 Italia-Olanda che si giocherà allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, alle 20:45 sarà la volta di Spagna-Croazia che determinerà la vincitrice del torneo. La Finale si gioca allo Stadion Feijenoord “De Kuip” di Rotterdam. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere le partite streaming online e in diretta tv.

⚽ Italia-Olanda Live, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna, l’Italia si prepara per la finale per il terzo e il quarto posto contro l’Olanda a Enschede. Il tecnico Mancini apporterà numerosi cambi alla formazione, tornando al 4-3-3. Chiesa potrebbe essere messo in panchina, mentre il tridente offensivo sarà composto da Raspadori, Retegui e Gnonto. Verratti tornerà in centrocampo, mentre l’esordiente Buongiorno potrebbe giocare in difesa. Anche l’Olanda apporterà alcune novità, con Lang in attacco insieme a Malen e Gakpo. Koopmeiners potrebbe partire dal primo minuto a centrocampo, con Van Dijk e Aké in difesa e l’ex calciatore del Foggia Noppert in porta.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Raspadori, Retegui, Gnonto. CT: Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Darmian, Bonucci, Di Lorenzo, Spinazzola, Jorginho, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa, Immobile. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang. CT: Koeman. A disposizione in panchina: Flekken, Noppert, TImber, Blind, Btoman, Malacia, Wijnaldum, De Roon, Veerman, Bergwijn, Koopmeiners, Weghorst. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Nyberg (Svezia). Guardalinee: Beigi-Soderqvist (Svezia). 4° Uomo: Tohver (Estonia). VAR: Frankowski (Polonia). Assistente VAR: Pskit (Polonia).

⚽ Spagna-Croazia Live, le probabili formazioni



Nella finale della Nations League si sfideranno la Spagna e la Croazia, con il centrocampista del City Rodri che ha segnato il gol decisivo nella finale della Champions League contro l’Inter di Brozovic. Entrambe le squadre hanno dovuto affrontare una strada difficile per arrivare in finale, ma ora si contendono il trofeo. Per la Croazia, sarà l’ultima occasione per la loro generazione d’oro di vincere un titolo importante, mentre per il neo-CT spagnolo, questa è un’opportunità imperdibile per dimostrare il suo valore. La Croazia arriva alla finale dopo una vittoria ai tempi supplementari contro l’Olanda, mentre la Spagna ha sconfitto l’Italia in semifinale.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec. Ct: Dalic. A disposizione: Ivusic, Labrovic, Erlic, Sosa, Barisic, Stanisic, Majer, Vlasic, Beljo, Petkovic, Musa.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Merino, Rodri; Asensio, Gavi, Olmo; Morata. Ct: De la Fuente. A disposizione: Kepa, Raya, Nacho, Fran Garcia, Navas, Zubimendi, Fabian, Canales, Rodrigo, Pino, Ansu Fati, Joselu.

Arbitro: Zwayer (Germania). Guardalinee: Lupp-Achmuller (Germania). IV Uomo: Kruzliak (Slovacchia). VAR: Fritz (Germania). Assistenti VAR: Jablonski (Germania), Attwell (Inghilterra).

⚽ Dove vedere Italia-Olanda e Spagna-Croazia in TV

Italia-Olanda e Spagna-Croazia diretta tv in chiaro con il servizio nazionale di Rai 2 (numero 2 digitale terrestre) per la partita della nostra Nazionale e su Rai 1 (numero 2 digitale terrestre) per la partita della Spagna. La telecronaca di Italia-Olanda sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro, mentre per la finalissima ci saranno Stefano Bizzotto e Lele Adani. Le partite Italia-Olanda e Spagna-Croazia saranno visibili anche su Sky Sport Football con la telecronaca per la partita dell’Italia di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, e per quella della Spagna di Federico Zancan e Lorenzo Minotti.

⚽ Italia-Olanda e Spagna-Croazia Streaming Gratis alternativa in italiano



Italia-Olanda e Spagna-Croazia streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play e Sky Go. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW TV. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

⚽ Alternative Online per vedere Italia-Olanda e Spagna-Croazia Streaming Gratis

Alternative per vedere Italia-Olanda e Spagna-Croazia non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.