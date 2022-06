Ultime Notizie » A che ora gioca la Nazionale » Italia-Ungheria Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Nations League

Dove vedere Italia-Ungheria streaming live e diretta tv. Torna in campo la rinnovata nazionale di Roberto Mancini dopo l’ottimo pareggio contro la Germania (risultato 1-1). Oggi martedì 7 giugno 2022 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena l’Italia ospita l’Ungheria del ct Marco Rossi nella seconda gara del gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022-23.

Partita difficile quella contro l’Ungheria, in quanto il ct Marco Rossi ha dimostrato di avere una formazione all’altezza della situazione: sabato scorso ha battuto l’Inghilterra 1-0 a Budapest grazie a un rigore del golden boy Szoboszlai. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere Italia-Ungheria streaming gratis e diretta tv.

Le probabili formazioni di Italia-Ungheria

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, G. Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Di Lorenzo, Bonucci, Di Marco, Esposito, Tonali, Locatelli, Frattesi, Cancellieri, Belotti, Scamacca. CT Roberto Mancini.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Lang, W Orban, At Szalai; Sallai, Styles, A Nagy, Z Nagy; Szoboszlai, Schon; Ad Szalai. A disposizione in panchina: Gulacsi, Szappanos, Kecskes, Fiola, Nego, Schaffer, Bolla, Kleinheisler, Vancsa, Adam, Spandler, Vecse. CT Marco Rossi.

Arbitro: Schärer (Svizzera). Guardalinee: De Almeida e Zogai (Svizzera). Quarto uomo: Bieri (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Foltyn (Germania).

Precedenti: Azzurri e magiari non si affrontano da 15 anni: l’ultimo incrocio è quello del 22 agosto 2007, quando l’Ungheria si è imposta 3-1 in rimonta dopo il gol azzurro di Di Natale.

Dove vedere Italia-Ungheria streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia-Ungheria questa sera alle ore 20:45 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Quando vi collegate a internet usate una connessione sicura in VPN.