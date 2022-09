Dove vedere Italia-Inghilterra Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi venerdì 23 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) per la sfida di Nations League che vale la permanenza in Lega A, ed evitando così la retrocessione, la quale sarebbe un’ulteriore umiliazione a livello mondiale per la nostra nazionale di calcio. Mancini è chiamato quindi al riscatto. Di fronte l’Inghilterra, in pratica un remake della finale degli Europei di Wembley e dell’ultimo confronto in Nations League finito 0-0.

L’Italia, esclusa anche quest’anno dai mondiali di calcio, si trova con 5 punti in classifica dietro all’Ungheria a 7 e alla Germania a 6 (Inghilterra a 2). Mancini con tanti infortunati cercherà comunque di vincere per mettersi al riparo da ulteriori critiche e centrare il riscatto nazionale. Scopri le probabili formazioni e, di seguito, dove vedere Italia-Inghilterra Streaming Gratis Online.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Cristante; Gnonto, Scamacca, Raspadori. Ct: Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Acerbi, Dimarco, Toloi, Gabbiadini, Mazzocchi, Frattesi, Pobega, Zerbin. Indisponibili: Cancellieri, Immobile, Tonali, Verratti, Pellegrini, Politano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Barella, Bastoni, Cancellieri, Gatti.

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Chilwell; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane.

Ct: Southgate. A disposizione in panchina: Pope, Henderson, Guehi, Alexander-Arnold, Shaw, Trippier, Walker, Dier, Grealish, Ward-Prowse, Saka, Abraham. Indisponibili: Phillips. Squalificati: Stones. Diffidati: James, Walker, Grealish, Maguire.

Arbitro: Gil Manzano. Guardalinee: Barbero-Nevado. 4° uomo: Escuderos. Var: Munuera. Assistente Var: Villanueva.

⚽ Dove vedere Italia-Inghilterra in TV

Italia-Inghilterra diretta tv in chiaro con il servizio nazionale di Rai Uno.

⚽ Italia-Inghilterra Streaming Gratis alternativa in italiano



Italia-Inghilterra streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

⚽ Alternativa Online per vedere Italia-Inghilterra Streaming Gratis

Alternative per vedere Italia-Inghilterra non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.