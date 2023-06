Dove vedere Spagna-Italia Streaming Gratis. Formazioni pronte per la sfida di oggi giovedì 15 giugno 2023 alle ore 20:45 italiane per la seconda semifinale del “Final Four” della terza edizione della Nations League, la cui finale di domenica 18 vedrà il vincitore della sfida odierna contro la Croazia che ha battuto il paese ospitante, i Paesi Bassi. La partita Spagna-Italia si giocherà allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.

“La Spagna ha dominato per molto tempo e forse ha iniziato di recente un cambiamento, specialmente con il nuovo allenatore. Ma per la qualità e la quantità dei giocatori, è sempre un avversario difficile”, ha affermato il CT dell’Italia, Roberto Mancini. “Vedremo se saremo abbastanza bravi per vincere questa partita”, ha aggiunto l’allenatore azzurro nella conferenza stampa che ha tenuto alla vigilia del match contro la “Furia” del suo collega Luis De la Fuente.

L’Italia, campione dell’Euro 2020 assente nel Mondiale di Qatar 2022, indosserà contro la Spagna una divisa creata appositamente per celebrare il 125º anniversario della fondazione della Federazione Italiana di Calcio (FIGC). “Per noi è un successo essere arrivati alla fase finale del torneo, è la seconda volta che ci riusciamo ed è un buon risultato, specialmente perché eravamo in un gruppo difficile con ragazzi giovani”, ha analizzato Mancini.

L’Italia ha la possibilità di raggiungere la finale della Nations League per la prima volta, mentre la Spagna è già stata presente nella finale nella precedente edizione (persa 1-2 contro la Francia il 10 ottobre 2021).

Infatti, l’azzurra ha vinto il gruppo che completavano Germania, Inghilterra e Ungheria per arrivare al “Final Four” della Nations League per la seconda volta dopo essere stata sconfitta proprio dalla Spagna nella seconda edizione del torneo, conquistata dalla Francia. “Ora vedremo come andranno queste due partite. Anche noi stiamo rinnovando qualcosa, abbiamo già giocato le Eliminatorie per l’Euro 2024 con nuovi giocatori, giovani”, ha ricordato Mancini sulla sconfitta per 2-1 con l’Inghilterra e la vittoria per 2-0 contro Malta.

In quelle partite, Mancini ha schierato come centravanti l’italo-argentino Mateo Retegui, che ha risposto con un gol in ogni occasione, ma l’allenatore lo posticiperà contro la Spagna, perché tornerà a contare su Ciro Immobile, che ha disputato cinque partite nella Nations League senza segnare. “Insieme a (Federico) Chiesa ci è mancato molto tempo. Ora sono in forma e saranno importanti per noi. Credo che considerando le due partite in tre giorni, giocheranno entrambi”, ha anticipato Mancini su Immobile e Chiesa.

Questa sarà la 40esima partita tra la nazionale italiana e quella spagnola, il cui record di incontri è superato solo dalla Svizzera (con cui gli Azzurri hanno giocato 61 partite). L’Italia ha perso 12 volte (registrando invece 11 vittorie e 16 pareggi) contro la Spagna, con solo l’Austria a poter vantare più successi contro gli Azzurri (13).

Ciro Immobile, che ha segnato 15 gol in 55 partite (otto di quelle conquiste sono state nel ciclo di Mancini), eguaglierà Luca Toni e Gianluca Vialli nella classifica dei migliori marcatori storici dell'”azzurra” in caso di gol contro la Spagna, e in caso di gioco contro la “Furia” raggiungerà le stesse presenze di Roberto Baggio.

Al contrario, Mancini subirà l’assenza per uno stato febbrile del difensore Alessandro Bastoni, che ha disattivato dalla lista dei 23 convocati, al cui posto ha chiamato Alessandro Buongiorno, del Torino. “Giocare contro una grande squadra, ma giocando come all’Eurocopa possiamo vincere un trofeo giovane ma sempre importante”, ha sottolineato il difensore e capitano Leonardo Bonucci in un’intervista alla catena Sky Sport sulla partita contro la Spagna.

Bonucci, che secondo molti sarà posticipato da Francesco Acerbi, titolare con l’italobrasiliano Rafael Toloi, è stato titolare nella vittoria per 2-1 della Spagna contro l’azzurra nel precedente più vicino tra di loro per l’edizione precedente della Nations League. La partita di domani sarà la numero 38 della storia tra le due squadre e offrirà l’opportunità di rompere una parità assoluta, poiché Italia e Spagna hanno 11 vittorie in una storia che si completa con 15 pareggi.

L’Italia ha perso nove delle ultime dieci partite contro la Spagna, con solo una vittoria nel 2016. L’ultima partita tra le due squadre è stata una sconfitta dell’Italia in semifinale della Nations League nel 2021. La Spagna ha vinto due partite consecutive contro l’Italia solo una volta, tra il 1971 e il 1978.

La brutta notizia per la Nazionale Azzurra è che ha vinto appena una partita nei dieci precedenti recenti: il 27 giugno 2016, per 2-0 e negli ottavi di finale dell’Eurocopa disputata in Francia e vinta dal Portogallo. Il “Final Four” sarà anche un’opportunità di “rivincita” per la selezione spagnola guidata da Luis de la Fuente, che ha assunto il posto di Luis Enrique dopo il Mondiale di Qatar 2022 in cui la “Furia” è stata eliminata negli ottavi di finale.

De la Fuente, che ha iniziato il suo ciclo con una vittoria per 3-0 contro la Norvegia e una sconfitta per 2-0 contro la Scozia per le Eliminatorie all’Eurocopa di Germania 2024, cercherà di guidare la “Furia” alla vittoria del torneo dopo la sconfitta in finale del 2021 contro la Francia. “Ci aspetta una grande partita contro l’Italia. Siamo privilegiati perché possiamo vincere un titolo, sono due partite. Affrontare l’Italia è una festa per noi. Sono molto positivo perché la squadra sta facendo passi avanti”, ha dichiarato De La Fuente.

“Saremo all’altezza dell’impegno. Non sappiamo cosa succederà domani, giocheremo come se fosse l’ultima partita”, ha garantito De la Fuente, che ha opinato che “l’Italia è una squadra molto simile a noi, con diversi punti in comune”.

“Ma sono sicuro che possiamo fare qualcosa di molto importante, è un’opportunità storica”, ha sottolineato il CT spagnolo di 61 anni, che ha citato Rodri e Aymeric Laporte, campioni della “Champions League” con il Manchester City. “Rodri e Laporte sono due grandi professionisti, hanno lavorato separatamente e poi con tutti. Sicuramente sono motivati, sia Rodri, che ha segnato il gol, che Laporte. È fantastico che abbiano festeggiato”, ha ponderato De La Fuente, ex CT delle selezioni Under-19 e Under-23 della Spagna.

⚽ Spagna-Italia Live, le probabili formazioni



Scopri le probabili formazioni e, di seguito, dove vedere Spagna-Italia Streaming Gratis Online. Álvaro Morata ha segnato in due partite contro l’Italia, una nella qualificazione ai Mondiali e una nella semifinale degli Europei. È il quinto miglior marcatore della Spagna con 30 reti. Non ha mai segnato in tre partite consecutive contro una singola avversaria con la maglia della nazionale spagnola.

ITALIA: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Francesco Acerbi, Rafael Toloi e Leonardo Spinazzola; Nicoló Barella, Jorginho e Marco Verratti; Nicoló Zaniolo, Ciro Immobile e Giacomo Raspadori. DT: Roberto Mancini.

SPAGNA: Unai Simon; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Jordi Alba; Martín Zubimendi, Rodri e Gavi; Marco Asensio, Álvaro Morata e Dani Olmo. DT: Luis De La Fuente.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia), assistito sulle linee dai suoi connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Il bosniaco Irfan Peljto sarà il quarto arbitro, mentre i sloveni Nejc Kajtazovic e Matej Jug SVN saranno i responsabili del VAR.

⚽ Dove vedere Spagna-Italia in TV

Spagna-Italia diretta tv in chiaro con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1 digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Mateo Retegui ha realizzato un gol in ciascuna delle sue prime due apparizioni con la squadra nazionale italiana. L’ultimo giocatore a segnare in tutte le prime tre partite con gli Azzurri è stato Giorgio Chinaglia nel 1972.

⚽ Spagna-Italia Streaming Gratis alternativa in italiano



Spagna-Italia streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter nella foto di copertina, ha eguagliato il record di Ciro Immobile e Andrea Belotti per il maggior numero di gol segnati con la nazionale italiana sotto la gestione di Roberto Mancini. Barella ha segnato otto gol e dimostra di essere un giocatore importante per la squadra nazionale.

⚽ Alternative Online per vedere Spagna-Italia Streaming Gratis

Alternative per vedere Spagna-Italia non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.