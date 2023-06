Ultime Notizie » Anthony Taylor » UEFA: procedimento contro Mourinho per l’arbitro Taylor

CALCIO – La UEFA ha annunciato questo venerdì di aver aperto diversi procedimenti disciplinari dopo la finale di Europa League di mercoledì scorso tra Siviglia e Roma, tra cui l’allenatore della squadra italiana, José Mourinho per il suo comportamento dopo l’incontro con l’arbitro Anthony Taylor, e la squadra andalusa per il invasione di campo dopo il gol di Gonzalo Montiel nel rigore finale.

Mourinho è stato molto critico nei confronti della prestazione dell’arbitro inglese in conferenza stampa dopo la sconfitta ai rigori ed è stato poi colto nel parcheggio dello stadio mentre si rivolgeva con rabbia alla squadra arbitrale dicendo che era stato “una fottuta vergogna“.

Uefa condanna violenza contro arbitro

Per questo la Commissione Disciplinare dell’organismo europeo accusa il tecnico portoghese di “insulto/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara“, motivo per cui potrebbe ricevere una sanzione disciplinare. Inoltre, ha anche accusato la Roma di “condotta impropria” e incidenti da parte dei suoi tifosi.

Anche il Siviglia potrebbe ricevere qualche sanzione dopo che la UEFA ha accusato il club sivigliano di vari alterchi che hanno coinvolto i suoi tifosi, tra cui “l’invasione del campo” quando

La condanna della UEFA

hanno vinto ai calci di rigore.

La Uefa ha espresso la propria condanna per il comportamento violento nei confronti dell’arbitro Anthony Taylor e della sua famiglia, definendolo inaccettabile e contrario allo spirito di fair play e rispetto che l’organizzazione sostiene. In una nota, l’Uefa ha sottolineato il ruolo cruciale degli arbitri nel garantire l’integrità e l’equità del gioco e ha dichiarato di non tollerare alcuna forma di violenza nei loro confronti. La condanna arriva dopo quanto accaduto all’arbitro inglese che ha diretto la finale di Europa League tra Roma e Siviglia.