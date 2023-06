Ultime Notizie » Allegri » Allegri vuole portare la Juventus in Europa League

CALCIO SERIE A – La Juventus affronta l’Udinese nell’ultimo impegno stagionale e Massimiliano Allegri spera di chiudere al meglio una stagione tormentata dalle vicende extra-campo. Nonostante la mancata partecipazione alla prossima Champions, il tecnico livornese vede un’ottima base per l’anno prossimo e crede che la prossima stagione potrà essere ottima. Inoltre, ha dato spazio a giovani che saranno parte integrante della squadra che verrà. Nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Juventus, Allegri non ha commentato le sirene di mercato che coinvolgono Vlahovic e non ha risposto a chi chiede una nuova guida tecnica per la

“C’è un’ottima base per l’anno prossimo, non bisogna vedere tutto nero. Molto dipenderà dal mercato, abbiamo una rosa valida e ci sono dei giocatori in scadenza: tutto questo verrà valutato da dopodomani […] Dopo l’Udinese sapremo con chiarezza quello che sarà della Juventus l’anno prossimo e la società farà le proprie valutazioni sul piano dei numeri, che vanno rispettati. Io credo che la prossima stagione potrà essere ottima” – Max Allegri.