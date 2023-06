Ultime Notizie » Festa della Repubblica » Festa della Repubblica: Mattarella, sfilata militare, italiani all’estero

Il presidente italiano Sergio Mattarella ha presieduto il tradizionale sfilata militare a Roma per celebrare la Festa della Repubblica, che commemora il 77° anniversario del plebiscito che ha posto fine alla monarchia nel paese. La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona di alloro sull’Altare della Patria alla presenza della premier Giorgia Meloni, dei capi del Senato e della Camera dei Deputati, del ministro della Difesa e dei capi militari. Sono stati presenti anche 300 sindaci provenienti da tutto il paese, inclusi quelli delle città colpite dalle recenti inondazioni in Emilia-Romagna.

Mattarella ha sottolineato l’importanza dei valori della Costituzione italiana, tra cui la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e il rispetto dei diritti delle persone e delle comunità.

La prima ministra Meloni ha affermato che la Festa della Repubblica ricorda l’importanza della collaborazione e della solidarietà per affrontare i problemi del paese.

Il presidente Mattarella, inoltre, ha inviato un saluto agli italiani all’estero in occasione del 2 giugno. Ha sottolineato l’importanza di considerare il lavoro all’estero non come una scelta obbligata, ma come un’opportunità per i giovani. Ha anche fatto riferimento alla necessità di passare dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei talenti. Il presidente ha riconosciuto il contributo dei connazionali all’estero alla crescita economica e civile dei paesi ospitanti. Ha infine espresso la sua gratitudine per la creazione di ricchezza e civiltà.