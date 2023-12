Ultime Notizie » José Mourinho » Juve-Roma: previsioni di Allegri e Mourinho

DIRETTA CALCIO – Domani sera all’Allianz Stadium di Torino, alle ore 20:45, va in scena la super sfida Juventus-Roma che chiuderà non solo la 18esima giornata di Serie A ma anche l’anno 2023 dal punto di vista calcistico in Italia. Dopo la vittoria contro il Frosinone, la Juventus si prepara ad affrontare la Roma in una partita importante per la zona Champions.

Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza di pazienza ed equilibrio e ha confermato che Chiesa è in buone condizioni. Non ha ancora deciso chi giocherà a destra tra McKennie e Weah.

Allegri ha parlato anche dell’importanza di migliorare la fase difensiva e ha commentato il percorso della Juventus, sottolineando l’obiettivo di tornare a giocare in Champions. Non ha rivelato nulla sul rinnovo del suo contratto e ha elogiato i giovani della squadra.

Ha anche parlato dell’importanza di affrontare la Roma e ha commentato il confronto tra Vlahovic e Lukaku . Infine, ha evidenziato l’importanza dei risultati nel calcio e ha espresso il desiderio di continuare a lavorare e ottenere risultati l’anno prossimo.

José Mourinho parla delle condizioni di Dybala e Mancini in vista della partita contro la Juve. Mourinho mostra ottimismo sulla presenza di Dybala, ma non conferma se giocherà come titolare o dalla panchina. Mancini giocherà sicuramente. Mourinho elogia la mentalità risultatista della Juve e sottolinea la loro forza difensiva e in contropiede. Non fa commenti sulle voci di mercato riguardanti Bonucci e Renato Sanches.

Mourinho sottolinea l’importanza della personalità e del coraggio per battere la Juve. Lorenzo Pellegrini viene elogiato per le sue prestazioni recenti. Mourinho discute anche delle sue opzioni difensive, affermando che Kumbulla non sarà disponibile per la partita contro la Juve.