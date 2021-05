Udinese Juventus Streaming Gratis e Diretta Live TV. Oggi domenica 2 maggio 2021 si gioca allo stadio “Dacia Arena” del capoluogo friuliano Udinese-Juve con fischio d’inizio alle ore 18 italiane per la 34a giornata di Serie A. L’Udinese per chiudere il discorso salvezza, la Juventus per rimanere attaccata al treno della Champions League. La formazione allenata da Gotti è reduce dall’importante vittoria per 2-4 sul campo del Benevento, mentre la Vecchia Signora dal non altrettanto esaltante pareggio per 1-1 conquistato sul campo della Firoentina. Due squadre che hanno bisogno di punti quindi e che daranno vita sicuramente ad una sfida tutta da seguire.

Udinese Juventus Diretta: Canale TV e dove vederla

Udinese Juventus in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè non regolamentare in Italia.

Dove vedere Udinese Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta Live

Udinese Juventus live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Udinese Juventus non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Udinese Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Paulo Dybala ha preso parte a 14 gol contro l’Udinese in Serie A (otto reti, sei assist), almeno tre in più rispetto a ogni altra avversaria nella competizione; tuttavia, è stato coinvolto in una sola rete nelle cinque sfide più recenti contro i friulani (gol nel gennaio 2021).

⚽ Probabili Formazioni di Udinese Juventus

L’attaccante della Juventus CR7 Cristiano Ronaldo è rimasto a secco di gol nelle ultime tre presenze di campionato e non fa peggio da novembre 2017: quattro con il Real Madrid.

Una sola novità, tra l’altro obbligata, per Gotti rispetto all’ultimo match: lo squalificato Musso sarà sostituito da Scuffet in porta. Problema fisico per Alvaro Morata (problemi al polpaccio) e così sarà Paulo Dybala a fare coppia con CR7 Cristiano Ronaldo. Chiesa non convocato, al suo posto pronto McKennie. In difesa turno di riposo per Bonucci. A centrocampo tocca ad Arthur.

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: Musso. Indisponibili: Braaf, Deulofeu, Jajalo, Nestorovski, Pussetto.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Chiesa.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Udinese Juventus Video

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette gare di Serie A contro l’Udinese: l’unica eccezione è proprio la più recente alla Dacia Arena, 2-1 a favore dei friulani lo scorso luglio. L’Udinese ha subito 14 gol nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A contro la Juventus, una media di 2.8 a incontro. Nel periodo ha ottenuto un successo, un pareggio e tre sconfitte.