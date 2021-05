Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus » Prossime partite Serie A: Canale TV e orari DAZN Sky della 34a giornata

DIRETTA CALCIO – La 34a giornata del campionato di calcio di Serie A si gioca tra oggi sabato 1° maggio e lunedì 3 maggio 2021. In evidenza la lotta per entrare in Champions League: oltre alla capolista Inter ormai vicinissima a vincere lo scudetto (79 punti), ci sono Atalanta (68), Napoli (66), Juventus (66), Milan (66) che si danno battaglia per aggiudicarsi uno dei tre posti liberi. Dietro c’è l’incognita Lazio che con una partita da recuperare ha 61 punti in classifica. Ecco il programma delle partite con gli orari d’inizio e dove vederle in diretta streaming.

Le partite di calcio della 34a giornata di Serire A in diretta streaming: orari e canale tv



Di seguito il programma completo e aggiornato della 34a giornata di Serie A con gli orari d’inizio delle dirette streaming. Come di consueto la diretta streaming delle partite sarà condivisa tra Sky e DAZN.

SABATO 1 MAGGIO

15:00 Verona-Spezia – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite).

DOMENICA 2 MAGGIO

18:00– SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite).20:45 Milan-Benevento – DAZN e DAZN1.

12:30 Lazio-Genoa – DAZN e DAZN1.

15:00 Napoli-Cagliari – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite).

15:00 Sassuolo-Atalanta – SKY SPORT (canale 253 satellite).

15:00 Bologna-Fiorentina – DAZN e DAZN1.

18:00 Udinese-Juventus – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite).

20:45 Sampdoria-Roma – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite).

LUNEDI’ 3 MAGGIO

20:45 Torino-Parma – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite).

