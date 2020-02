Udinese Inter Streaming Video – Dopo la vittoria della Juventus sulla Fiorentina, l’Inter di Antonio Conte si ritrova a sei lunghezze di ritardo dalla capolista in classifica. Obbligata quindi a vincere per non mantenere la distanza sulla Juventus, l’Inter gioca a Udine nel posticipo serale delle 20:45: evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast.

I friulani, 24 i punti in graduatoria fin qui raccolti, vengono dalla sconfitta del Tardini al cospetto del Parma, 2-0 per i ducali il finale. I i nerazzurri nonostante il mezzo passo falso di San Siro, 1-1 il risultato col Cagliari, al termine della scorsa giornata hanno visto ridursi di un punto lo svantaggio dalla capolista Juventus, incappata nella sconfitta del San Paolo contro il Napoli.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Samir.

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Eriksen; Esposito, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: Lautaro Martinez, Berni. Indisponibili: Handanovic, Borja Valero, Brozovic, Gagliardini, Sensi, Asamoah.

Dove vedere Udinese Inter Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Udinese Inter in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 20:450 di oggi, domenica 2 febbraio 2020. Streaming del match disponibile su Sky Go per gli abbonati in forma gratuita.