Serie A, Udinese-Inter 1-2: Perisic e Lautaro Martinez per restare in scia del Milan

DIRETTA INTER – L’Inter di Inzaghi risponde alla vittoria del Milan sulla Fiorentina, vincendo alla Dacia Arena di Udine con il risultato di 1-2: in classifica resta a -2 dalla vetta occupata dai rossoneri, a tre giornate dalla fine. In avvio di partita è Perisic di testa sul corner di Dimarco a sbloccare la partita. Pericolosi Walace e Perez vicini al pareggio, ma è Lautaro Martinez a raddoppiare insaccando regolarmente (complice il tocco di Silvestri) il rigore calciato sul palo. Dopo la pausa Dzeko spreca il tris, mentre al 72′ accorcia Pussetto servito da Udogie. Al 90° preoccupazione per le condizioni fisiche di Barella il quale viene sostituito da Vecino per un problema al ginocchio.

Marcatori gol: 12′ Perisic (I), 39′ Lautaro (I), 72′ Pussetto (U).

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina (73′ Soppy), Arslan (46′ Samardzic), Walace, Pereyra (79′ Jajalo), Udogie; Success (27′ Pussetto), Deulofeu. Allenatore Cioffi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (77′ D’Ambrosio); Darmian, Barella (90′ Vecino), Brozovic, Gagliardini (74′ Vidal), Perisic; Lautaro Martinez (74′ Correa), Dzeko (74′ Sanchez). Allenatore Inzaghi.

Lautaro Martínez ha segnato 21 gol in questa stagione in tutte le competizioni: eguagliato il record personale di marcature dell’argentino del 2019/20.

Tra le squadre di questa Serie A, contro nessuna avversaria Ivan Perisic ha segnato più reti che contro l’Udinese (cinque, come alla Fiorentina).

Era da aprile 2019 (contro Frosinone e Roma) che Ivan Perisic non andava a bersaglio in due match consecutivi di Serie A

Dove vedere Udinese-Inter Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 1° maggio 2022 alle ore 18:00 italiane per la 35a giornata di Serie A 2021-22. Il duello scudetto a distanza tra Milan e Inter continua alla distanza e così oggi l’Inter scende in campo a Udine dopo aver conosciuto il risultato di Milan-Fiorentina che si gioca alle 15 a San Siro. Prima delle due partite i rossoneri sono al comando con 74 punti, seguiti dai ragazzi di Inzaghi con 72 punti. Gerard Deulofeu ha dato o allungato il vantaggio ‘a zero’ dell’Udinese con i suoi ultimi 11 gol in SA, sei dei quali sono stati gol di apertura. Nel frattempo, Joaquín Correa dell’Inter potrebbe essere felice di giocare da titolare, dato che ha segnato una doppietta vincente nello scontro diretto inverso.

Perez rientra dalla squalifica.

In mediana spazio a Pereyra, davanti ancora Deulofeu e Success. Handanovic resta in dubbio: se non dovesse farcela in porta gioca Radu . Out Bastoni, al suo posto in difesa D’Ambrosio favorito su Dimarco. A centrocampo, assente Calhanoglu per squalifica, Vidal dal 1′. Davanti la coppia Lautaro-Dzeko. Gosens ha recuperato.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore Cioffi. Squalificati: Makengo. Indisponibili: Beto, Santurro.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Calhanoglu. Indisponibili: Gosens, Bastoni.

L’unico giocatore della rosa attuale dell’Udinese che vanta almeno un gol contro l’Inter in Serie A è Roberto Pereyra, in rete contro i nerazzurri su rigore il 23 maggio 2021 a San Siro.

Destiny Udogie è il difensore che ha segnato più reti nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2022 (quattro) e in generale è il difensore più giovane ad aver messo a segno almeno quattro gol nei maggiori cinque tornei nella stagione 2021/22.

