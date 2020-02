Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Fiorentina, Milan-Verona, Udinese-Inter e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

10:00 Cagliari-Empoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Leganes-Real Sociedad (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Juventus-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Pasqua. Juventus Fiorentina scendono in campo oggi nella sfida domenicale delle ore 12:30 valida per la 22a giornata di Serie A. I bianconeri, pluricampioni d’Italia in carica e attuali primatisti in classifica con 3 punti di vantaggio sull’Inter, cercano l’immediato riscatto dopo la seconda sconfitta in campionato subita sul terreno del Napoli nel posticipo di domenica scorsa. I viola vogliono far risultato dopo il mezzo passo falso casalingo col Genoa, 0-0 il finale, per accorciare le distanze con la prima metà della graduatoria.

Diretta Juventus Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Milan-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

14:00 Eibar-Betis (Liga) – DAZN

14:30 Sasso Marconi Zola-Mantova (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Foggia-Audace Cerignola (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Palermo-Messina (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Casale-Borgosesia (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Milan-Verona (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Chiffi. Milan Verona si sfidano oggi per la 22esima giornata di Serie A: si affrontano due squadre in ottima forma. I rossoneri vengono dal successo di Brescia, uno 0-1 grazie al quale insieme al Parma hanno raggiunto il Cagliari in classifica a quota 31. Molto bene anche gli scaligeri, che in graduatoria si trovano 2 lunghezze sotto gli avversari di oggi, e che domenica scorsa hanno superato in tutta scioltezza il Lecce nella sfida del Bentegodi terminata col punteggio di 3-0 per i padroni di casa.

Diretta Milan Verona sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Lazio-Spal (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

15:00 Atalanta-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Juve Stabia-Perugia (Serie B) – DAZN

15:00 Chievo-Venezia (Serie B) – DAZN

15:00 Burnley-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

15:00 Nizza-Lione (Ligue 1) – DAZN

15:00 Carrarese-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Alessandria-Pianese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Olbia-Renate (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Siena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Arzignano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Rimini-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Padova-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bisceglie-Avellino (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Casertana-Picerno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Teramo-Rende (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Rieti (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Colonia-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:00 Athletic-Getafe (Liga) – DAZN

16:45 Ajax-Psv (Eredivisie) – DAZN

17:00 Sassuolo-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia.

17:30 Tottenham-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:30 Albinoleffe-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pontedera-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Novara (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Como-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Gozzano-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Reggiana-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Piacenza-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vicenza-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Modena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catania-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vibonese-Reggina (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catanzaro-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Lecce-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Paderborn-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Siviglia-Alaves (Liga) – DAZN e DAZN1

18:30 Villarreal-Osasuna (Liga) – DAZN.

20:45 Diretta Udinese-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Di Bello. Udinese Inter chiudono il programma domenicale di Serie A con il posticipo delle 20:45. I friulani, 24 i punti in graduatoria fin qui raccolti, vengono dalla sconfitta del Tardini al cospetto del Parma, 2-0 per i ducali il finale. I i nerazzurri nonostante il mezzo passo falso di San Siro, 1-1 il risultato col Cagliari, al termine della scorsa giornata hanno visto ridursi di un punto lo svantaggio dalla capolista Juventus, incappata nella sconfitta del San Paolo contro il Napoli.

Diretta Udinese Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Benevento-Salernitana (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 Barcellona-Levante (Liga) – DAZN

21:00 Bordeaux-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN.

