Juventus-Fiorentina, risultato deciso da una doppietta di Ronaldo (su rigore) e gol di de Ligt.

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA LIVE GOL – I Bianconeri di Sarri tornano alla vittoria battendo 3-0 la Fiorentina in casa nela 22a giornata di Serie A. Dopo a sconfitta subita a Napoli, la Juventus, davanti ai propri tifosi ha vinto abbastanza agevolmente e con questa vittoria sale momentaneamente a +6 sull’Inter in classifica.

CR7 Cristiano Ronaldo va a segno (22esimo centro in stagione per lui) per la nona partita consecutiva in Serie A.

Juventus-Fiorentina risultato esatto finale 3-0.

Realizza una doppietta: al 40′ e all’80’ entrambi i gol sono stati realizzati dal dischetto di rigore. Sale a quota 19 gol in classifica capocannonieri ed ha eguagliato il primato bianconero di David Trezeguet.

Marcatori gol: 40′ su rigore Ronaldo (J), 80′ su rigore Ronaldo (J), 90’+1′ De Ligt (J).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (88′ Matuidi); Douglas Costa (83′ Bernardeschi), Higuain (67′ Dybala), CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola (89′ Agudelo), Benassi, Pulgar, Ghezzal (61′ Vlahovic), Dalbert; Chiesa, Cutrone (73′ Sottil). Allenatore Iachini.

Ammoniti: Chiesa (F), Bonucci (J), Pezzella (F), Ghezzal (F), Ceccherini (F)