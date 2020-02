Rihanna è tornata single! Fatevi sotto!

Rihanna rimane single dopo essersi separata dal miliardario uomo d’affari saudita Hassan Jameel, dopo tre anni di relazione.

Le voci gossip hanno indicato che stava uscendo con il suo ex, rapper A $ AP Rocky, ma una fonte ha assicurato al programma E!News, che i due sono solo amici, a cui piace

uscire insieme e divertirsi. “In realtà,, ma semplicemente amano uscire insieme e divertirsi”, dice l’informatore.

“Ha interrotto una relazione lunga e intensa, e quello che meno vuole ora è avere una relazione con un altro uomo”, rivela la fonte, aggiungendo che la cantante si sta godendo la sua “libertà senza legami“.

“Rihanna è single (…) vuole essere single e non ha intenzione di entrare in nulla in questo momento. Esce con Rocky, ma non in un piano romantico. Hanno una lunga storia e si divertono”, giustifica un amico della coppia.