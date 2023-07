Ultime Notizie » autenticazione a due fattori » Shopping e cybersecurity: come proteggersi dalle truffe online

Nell’era digitale in cui viviamo, lo shopping online è diventato un elemento fondamentale per molti consumatori. La comodità di acquistare prodotti e servizi direttamente dal pc e smartphone ha reso l’e-commerce una pratica estremamente popolare. Tuttavia, con il crescente numero di transazioni online, aumentano anche i rischi connessi alla cybersecurity. In questo articolo, esploreremo le minacce più comuni che i consumatori possono affrontare durante lo shopping online e forniremo suggerimenti per proteggersi.

Uno dei pericoli più evidenti legati allo shopping online riguarda la violazione dei dati personali. Le informazioni finanziarie, come i dati delle carte di credito, possono essere compromesse se si inseriscono su un sito web non sicuro. Pertanto, è fondamentale verificare sempre la presenza del protocollo HTTPS nella barra degli indirizzi del sito, poiché ciò indica una connessione sicura e cifrata.

Un altro aspetto importante da considerare è l’autenticità del sito web stesso. Talvolta, i truffatori creano siti di shopping falsi, che sembrano identici a quelli legittimi, al fine di indurre i consumatori a inserire i propri dati personali. Prima di effettuare un acquisto su un sito sconosciuto, è consigliabile verificare l’autenticità dell’azienda tramite siti specializzati come iCRIBIS per esempio. Inoltre, è una buona abitudine cercare anche recensioni e testimonianze di altri utenti e controllare la politica sulla privacy dell’azienda, la quale dovrebbe proteggere adeguatamente le informazioni degli utenti e non condividerle con terze parti senza consenso. Leggere attentamente i termini e le condizioni può fornire preziose informazioni sul modo in cui l’azienda gestisce i dati dei clienti.

L’utilizzo di password forti e uniche è cruciale per proteggersi da attacchi di hacker. Durante la creazione del profilo utente, evitare di utilizzare password ovvie o facilmente intuibili; è importante sempre cercare di combinare lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali per aumentare la sicurezza delle vostre

credenziali di accesso. Inoltre, evitate di salvare le password sui dispositivi o di utilizzare la stessa password per più account, poiché ciò rende più semplice per gli hacker accedere alle vostre informazioni personali.

L’autenticazione a due fattori è un altro strumento di sicurezza che può essere utilizzato per proteggere i propri account online. Questa funzione aggiuntiva richiede un secondo passaggio di verifica, generalmente un codice inviato allo smartphone o una verifica tramite dati biometrici, per sbloccare l’accesso. Attivare questa opzione, quando disponibile, aumenta notevolmente la sicurezza di un account.

Infine, utilizzare un software di sicurezza informatica affidabile sul proprio dispositivo è essenziale per proteggersi da minacce online. Un software antivirus e anti-malware aggiornato regolarmente aiuta a rilevare e bloccare potenziali minacce prima che possano causare danni al sistema.

In conclusione, lo shopping online offre molteplici vantaggi, ma comporta anche rischi legati alla cybersecurity. Proteggersi dalle truffe online richiede consapevolezza e precauzione da parte dei consumatori ma, con queste misure di sicurezza in atto, sarà possibile godere di una piacevole esperienza di shopping online, senza preoccupazioni riguardo alla sicurezza.