Anthony Fauci avverte che il Coronavirus non è quello che dice Donald Trump.

Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) degli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha detto che a malapena “siamo nelle prime fasi” della pandemia globale di coronavirus e che “probabilmente peggiorerà prima che migliori”. Lo ha affermato in un’intervista pubblicata questo giovedì dal quotidiano italiano Corriere della Sera.

“Stiamo assistendo a grandi focolai in Brasile, in Sudafrica e ora in Asia”, ha affermato lo specialista, avvertendo che, a meno che i paesi non adottino misure per contenere l’epidemia, il virus “potrebbe diffondersi ulteriormente nei prossimi anni o mesi “.

Secondo il principale epidemiologo statunitense, sebbene sembri che il tasso di mortalità nel suo paese sia diminuito, l’aumento dei casi di Covid-19 non è ancora stato controllato. In parte, lo incolpa del rilassamento anticipato delle restrizioni in alcuni stati del sud, come California, Arizona, Florida e Texas. Ciò ha indotto molte persone, soprattutto giovani, a riunirsi in bar, ristoranti e a formare folle senza maschere.

Su quanto a volte sia difficile per le persone conformarsi alle misure precauzionali, Fauci ha esortato le persone a essere consapevoli della situazione e ad “agire in modo responsabile“. A questo proposito, ha ricordato ai giovani che se sono infetti, probabilmente non si ammaleranno gravemente, ma mettono in pericolo le persone vulnerabili, oltre a “continuare la diffusione della pandemia“.

Politicizzazione della pandemia

Fauci ha anche osservato che “purtroppo” la politicizzazione della crisi sanitaria “interferisce con la capacità di contenere” la diffusione del virus.

“Ci sono cose che sono dannose per lo sforzo sanitario”, ha lamentato.

Per quanto riguarda la decisione del presidente Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Fauci ha espresso il suo sostegno all’organizzazione. Inoltre, ha ricordato che, in generale, il presidente “ascolta molto” le sue raccomandazioni, sebbene “non tutte le volte”, e che ora è in attesa di riaprire il paese e recuperare l’economia.

Questa settimana, il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che l’epidemia di covid-19 sta accelerando e il picco della pandemia non è stato ancora raggiunto.

Fauci prende le distanze da Trump

Se il presidente Trump continua a dire che il 99% dei contagi di Coronavirus è “innocuo”, l’immunologo della task force di Washington, Anthony Fauci, prende le distanze. “Sto cercando di capire dove possa aver preso quel dato”, è stato il diplomatico commento di Fauci in un’intervista al Financial Times. “Quello che penso sia accaduto è che gli abbiano detto che il tasso medio di mortalità sia di circa l’1%. La sua interpretazione è che il restante 99% non rappresenta un problema, ma ovviamente non è così”, ha detto. E poi: “Non parlo con Trump da giugno”. E per fortuna che è stato scelto da Trump.