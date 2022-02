Ultime Notizie » Android » Trasformare Immagini in Disegni Opera d’arte utilizzando l’Intelligenza Artificiale

Oggi ti presentiamo un’altra tool per convertire le immagini fotografiche in disegni o opere artistiche. Oggi parleremo di AI Image Transformer, un servizio gratuito che aspira ad essere totalmente semplice per qualsiasi utente quando si tratta di convertire le proprie immagini in disegni o opere artistiche, potendo farlo sia attraverso il web che attraverso l’applicazione mobile di recente dispositivi Android rilasciati.

Il risultato delle conversioni sarà ottenuto praticamente istantaneamente, quasi in tempo reale, il tutto grazie ai modelli di Intelligenza Artificiale precedentemente pre-addestrati, con l’aggiunta che questo servizio è su piattaforma basata su blockchain “abilitata alla privacy per una finanza aperta e un’economia dei dati responsabile”.

Dal loro sito web fanno notare che “l’app utilizza gli ambienti informatici scalabili e sicuri di Oasis Network (una piattaforma blockchain abilitata alla privacy per la finanza aperta e un’economia dei dati responsabile). Le immagini degli utenti sono archiviate sulla blockchain e può essere l’utente (con un account Oasis) piuttosto che l’app che ha il pieno controllo dei dati”.

Oltre a consentire conversioni praticamente istantanee, anche se ad un certo punto potrebbe richiedere un po’ più di tempo del previsto, si basa anche su un ambiente sicuro e rispettoso con i dati degli utenti.

Come fare la conversione dell’immagine

Sia dal web che tramite l’applicazione mobile, si tratta di andare nell’apposita scheda, Cartoonizer o Stylizer, a seconda di cosa si vuole ottenere, selezionare un file e, nel caso di Stylizer, aprire il menu a tendina su scegli uno dei loro stili disponibili.

Non resta che salire ad elaborare l’immagine scelta per ottenere il risultato o più risultati. Dipenderà molto anche dalla qualità delle foto per poter ottenere risultati migliori. Si tratterà di provare diverse possibilità per optare per il miglior risultato possibile per ogni foto che si desidera.

Per provare l’app basta andare sul sito ufficiale di AI Image Transformer.