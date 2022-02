Ultime Notizie » Arnold Schwarzenegger » VIDEO Spot Super Bowl: Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek come Zeus e Hera

Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek hanno recitato in un nuovo spot pubblicitario per la casa automobilistica BMW per il Super Bowl, la finale di football americano che le squadre di Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams hanno giocato questa domenica.

L’icona mondiale del bodybuilding incarna il dio greco Zeus, che insieme alla star messicana di Hollywood, nel ruolo della moglie Hera, decide di lasciare la propria dimora sul Monte Olimpo e vivere la pensione sulla Terra. Tuttavia, le cose non vanno come immaginava il maestro del tuono.

Questo spot pubblicitario di 60 secondi che promuove la nuova auto elettrica BMW iX M60 è stato presentato in anteprima il 9 febbraio raggiungendo milioni di visualizzazioni su YouTube in poco tempo. La sua grande accoglienza lo ha reso un successo virale al punto che molti commentano sui social network che avrebbero voluto che fosse un film.

Alla fine di gennaio, Schwarzenegger ha condiviso un poster caratterizzato come la divinità greca, che ha fatto pensare ai suoi fan che si trattasse di un nuovo progetto cinematografico per l’attore.