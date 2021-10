Dove vedere Torino-Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 2 ottobre 2021 alle ore 18:00 italiane per la 7a giornata di Serie A 2021-22. Dentro l’Olimpico granata il Derby della Mole ritroverà il pubblico dopo un anno e mezzo di assenza forzata. Allegri: “Il Torino? È la squadra che ha concesso meno occasioni e meno tiri in porta: noi dovremo avere lucidità, stare dentro la partita per 95 minuti e ribattere colpo su colpo”. Di seguito le informazioni per vedere la partita Torino-Juventus streaming gratis e diretta live tv.

La Juventus subisce gol da 20 partite consecutive di campionato: dovesse incassare una rete in questo match, eguaglierebbe la sua peggior striscia nella storia della competizione (21 partite di fila senza clean sheet, tra gennaio e ottobre 1955).

⚽ Dove vedere Torino-Juventus Diretta TV

Torino-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, coadiuvato da Massimo Ambrosini in cabina di commento.

⚽ Torino-Juventus Streaming Gratis

Torino-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Torino-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Difesa granata orfana dello squalificato Djidji, occasione per Zima dal 1′. Non al meglio Ansaldi (contusione al ginocchio), pronto Aina sulla fascia sinistra. Mandragora potrebbe lasciare il posto a Pobega mentre ci saranno Linetty e Brekalo a supporto di Sanabria.

Allegri deve fare i conti con le assenze di Morata e Dybala, occasione in arrivo dal 1′ per Kean e Chiesa. Bernardeschi potrebbe trovare il posto dal 1′ al posto di Cuadrado o Rabiot. In mezzo al campo ballottaggio Bentancur-McKennie per affiancare Locatelli, mentre in difesa ci sarà Chiellini.

⚽ Le probabili formazioni di Torino-Juventus

Tra i pali torna Szczesny. Arthur e Kaio Jorge potrebbero andare in panchina.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Ansaldi, Vojvoda, Buongiorno, Baselli, Lukic, Kone, Rincon, Verdi, Warming. Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Pjaca, Praet, Zaza. Squalificati: Djidji.

La prossima sarà la 250esima vittoria in Serie A per Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus ha già segnato un gol e servito un assist nelle prime sei partite di questo campionato, combinazione che non gli riusciva in un’intera stagione di Serie A dal 2015/16.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, De Sciglio, Rugani, L Pellegrini, Rabiot, Kulusevski, Kean. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Dybala, Morata, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Juan Cuadrado ha preso parte a quattro reti nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Torino, un gol e tre assist, meglio di qualsiasi altro giocatore della Juventus nei Derby della Mole in campionato da inizio 2020.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini e Galetto. Quarto Uomo: Baroni. Var: DI Paolo. Avar: Carbone.

Alternative per vedere Torino-Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Torino-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.