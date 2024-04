Ultime Notizie » cagliari » ⚽ INTER CAGLIARI Streaming Gratis, dove vedere Diretta Roja TV

Dove vedere Inter-Cagliari Streaming Gratis. L’Inter si avvicina sempre più alla conquista del titolo e questa sera, nel match serale delle 20:45, accoglie al Giuseppe Meazza il Cagliari per la 32esima tappa della Serie A. I nerazzurri, dopo due successi consecutivi contro Empoli e Udinese, preceduti dal pareggio in casa contro il Napoli che ha suscitato parecchie discussioni, sono in testa alla classifica con 82 punti, godendo di un margine di vantaggio di ben quattordici punti sul Milan, piazzato al secondo posto.

Se l’Inter segnerà contro il Cagliari, stabilirà un nuovo record di partite consecutive con almeno un gol segnato in Serie A. Inoltre, Simone Inzaghi potrebbe diventare il terzo allenatore nella storia del campionato italiano a guidare una squadra che segna per 40 partite di fila, seguendo Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Il Cagliari sta combattendo per evitare la retrocessione, ma le recenti prestazioni dei sardi hanno permesso loro di uscire dalla zona pericolante della classifica, accumulando ora 30 punti e distanziando di quattro punti la terzultima squadra. La squadra guidata da Ranieri viene da una vittoria interna contro l’Atalanta, decisa da un gol di Viola a due minuti dal termine della partita. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Cagliari streaming gratis e diretta live tv.

Hakan Çalhanoglu è il secondo centrocampista dell’Inter a segnare più di dieci gol in una singola stagione di Serie A dopo Ivan Perisic. Çalhanoglu ha anche ottenuto un record personale nella Bundesliga nel 2013/14, segnando undici gol con l’Amburgo.

Orario Inter-Cagliari e dove si gioca

La partita Inter-Cagliari valida per la 32esima giornata di Serie A avrà luogo oggi domenica 14 aprile 2024 presso il campo del “Giuseppe Meazza” di Milano. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45 italiane.

Inter-Cagliari in TV

Inter-Cagliari diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Gobbi .

Nicolas Viola è diventato il primo giocatore del Cagliari a segnare quattro gol subentrando in campo in una stagione di Serie A. Il suo record supera quello dell’ultimo centrocampista del Cagliari a segnare più di una rete in una singola stagione, Radja Nainggolan, che ne ha segnate sei nel 2019/20.

⚽ Inter-Cagliari Streaming Gratis, ecco dove



Inter-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter-Cagliari Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Simone Inzaghi schiera il suo team con il solito modulo 3-5-2, senza Pavard e Lautaro Martinez. In difesa, Bisseck potrebbe sostituire i giocatori squalificati, mentre in attacco Thuram sarà affiancato da Sanchez. Nel Cagliari, Cluadio Ranieri opta per una difesa a quattro e deve fare a meno di Nandez e Deiola per squalifica. Shomurodov è favorito in attacco su Lapadula.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram. Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Cuadrado, Stankovic, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sarr, Arnautovic. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Martinez, Pavard.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Sulemana; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. Allenatore Claudio Ranieri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Azzi, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Wieteska, Prati, Viola, Kingstone, Shomurodov. Indisponibili: Mancosu, Pavoletti, Petagna. Squalificati: Deiola, Nandez.

Arbitro: Fourneau di Roma. Guardalinee: Palermo-Garzelli. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Di Bello. Assistente Sala VAR: Valeri.

Alternative per vedere Inter-Cagliari in diretta streaming gratis

Alternative per vedere Inter-Cagliari non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che i siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.