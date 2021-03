Ultime Notizie » Diretta Torino Inter » Torino-Inter 1-2: Lukaku e Lautaro spingono Conte verso il titolo

DIRETTA SERIE A – L’Inter ottiene la sua 8a vittoria consecutiva in Serie A: vince a Torino con il rigore di Lukaku e il gol Lautaro (su ottimo assist di Sanchez) dopo il pari momentaneo di Sanabria, nella 27a giornata di campionato, partita giocata in diretta streaming alle 15 di oggi domenica 14 marzo 2021. Dopo 20 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte, 65 gol fatti e 26 subiti, l’Inter resta saldamente in testa alla classifica con 65 punti, 9 in più del Milan che insegue e che stasera alle 20:45 giocherà in Milan-Napoli. Alle 18 inoltre si gioca Cagliari-Juve con i Bianconeri a quota 52 punti.

Torino-Inter risultato esatto finale 1-2

Marcatori gol: 62′ rigore Romelu Lukaku (I), 70′ Sanabria (T), 85′ Lautaro (I).

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli (49′ Linetty), Mandragora, Lukic, Murru (67′ Ansaldi); Verdi (67′ Zaza), Sanabria. All. Nicola

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic (80′ Sanchez), Gagliardini (56′ Eriksen), Perisic (56′ Young); Lautaro, Lukaku. All. Conte (in panchina Stellini)

Ammoniti: Gagliardini (I).

Lautaro Martínez ha segnato un gol in ciascuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino: contro nessuna squadra ha segnato in più partite diverse nel torneo. Lautaro Martínez ha eguagliato in 27 gare di questo campionato il bottino di gol della scorsa Serie A: 14 reti in 35 presenze. L’argentino ha anche stabilito il suo record di gol di testa in una singola stagione in Serie A: quattro; ne aveva segnati tre in ciascuno dei precedenti due campionati.