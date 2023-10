Ultime Notizie » TikTok » TikTok Video: aumento della lunghezza massima consentita per sfidare YouTube

Nel corso del tempo, TikTok sta diventando un serio rivale di YouTube, la piattaforma video di Google, con ogni aumento della lunghezza massima consentita dei video.

In questo senso, la piattaforma video ByteDance sta ora testando l’aumento del limite dei video a 15 minuti di durata, offrendo ai creatori di contenuti la possibilità di caricare video più lunghi, tenendo conto che la durata massima dell’orario ufficiale in questo momento è di 10 minuti, che è stata istituita nel marzo dello scorso anno.

15 minuti come possibile nuovo limite di durata

Questo nuovo aumento, se avverrà ufficialmente, significherà che i creatori di contenuti potranno offrire ai propri follower contenuti un po’ più lunghi, riducendo la necessità di dividerli in parti.

E per molti creator la durata massima può sembrare insufficiente in base a ciò che vogliono trasmettere ai propri follower, e a maggior ragione quando TikTok, per le sue peculiarità, attira segmenti di pubblico specifici che col tempo è più difficile trovare su altre piattaforme video. .

Matt Navarra, un consulente di social media, è stato il primo a notare l’arrivo di questo nuovo test, condividendo screenshot su Threads, e un portavoce di TikTok lo ha successivamente confermato a TechCrunch senza offrire ulteriori informazioni al riguardo oltre al fatto che è in fase di implementazione.

La concorrenza con YouTube

a piccoli gruppi di utenti in mercati selezionati.

YouTube è ancora il re dei video di lunga durata, ma TikTok non è da meno, consentendo ai creatori che hanno già creato le loro community su TikTok di poter offrire di più senza dover migrare su altre piattaforme o dividere i contenuti in parti diverse.

Ciononostante, TikTok è consapevole che, come regola generale, gli utenti della sua piattaforma potrebbero non gradire l’accesso a video di lunga durata, quindi è difficile pensare che in futuro il limite massimo possa essere elevato a quanto è possibile oggi su piattaforme come YouTube o Vimeo, tra le altre, anche se visto quello che si è visto, nulla è del tutto escluso, e lo è ancora di più quando alla fine dello scorso anno hanno introdotto una nuova modalità schermo in stile YouTube.

Nel tempo vedremo fino a che punto ByteDance riuscirà ad arrivare con TikTok, anche se vale la pena ricordare che YouTube nasce come sito di video su Internet dove si potevano postare video personali, generalmente di bassa qualità, anche se col tempo i contenuti su questa piattaforma è diventata più professionale, accaparrandosi i contenuti più personali a favore di contenuti più elaborati e di qualità tecnica più elevata.