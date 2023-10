Ultime Notizie » Come vedere PSG Milan Streaming » PSG – MILAN Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi

Dove vedere PSG-Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano allo stadio “Parco dei Principi” di Parigi (Francia) oggi mercoledì 25 ottobre 2023 alle ore 21 italiane per la 3a giornata del Gruppo F di UEFA Champions League 2023-24. Si gioca in contemporanea a Newcastle-Dortmund.

PSG e Milan vogliono ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione nel girone. Il Milan (due punti), che ha già ottenuto due pareggi nelle prime due partite, spera di vincere contro il PSG (3 punti). Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha espresso la sua fiducia nella possibilità che il destino del gruppo venga deciso nell’ultima giornata. Di seguito le informazioni per vedere la partita PSG-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Milan deve cambiare il suo andamento poiché non ha ancora segnato alcun gol nella Champions League di quest’anno. Il PSG, invece, si basa sul suo attacco come elemento principale del gioco.

PSG-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Keylor Navas si aggiunge all’elenco degli indisponibili di Luis Enrique. Niente recupero per Loftus-Cheek, che tornerà probabilmente a Napoli A centrocampo torna Krunic dall’inizio, mentre è ballottaggio tra Musah e Pobega per il ruolo di mezzala destra. In difesa Kalulu dovrebbe essere preferito a Calabria per contenere Mbappé. Maignan e Theo Hernandez rientrano dopo la squalifica in campionato. Ancora out anche Okafor

⚽ Le probabili formazioni di PSG-Milan

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Goncalo Ramos, Mbappé. Allenatore Luis Enrique. A disposizione in panchina: Navas, Tenas, Mukiele, Kurzawa, Danilo, F.Ruiz, Soler, Ndour, Barcola, Lee, Kolo Muani.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, T.Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Kjaer, Calabria, Pellegrino, Florenzi, Pobega, Adli, Traoré, Jovic.

ARBITRO: Vincic (Slovenia).

Kylian Mbappé (nella foto di copertina) è il giocatore che ha segnato o assistito il maggior numero di gol nella fase a gironi della Champions League dal 2017/18, con 46 gol e 20 assist. La sua media è di un gol o assist ogni 65 minuti.

Dove vedere PSG-Milan in TV

PSG-Milan diretta su Amazon Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Il Paris Saint-Germain è stato sconfitto 4-1 dal Newcastle, un risultato che lo mette in difficoltà considerando che non ha mai subito due sconfitte consecutive nella stessa fase a gironi della Champions League dalla stagione 2004/05. Questa è stata anche l’ultima volta in cui la squadra non è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale della competizione.

Come vedere PSG-Milan Streaming Gratis

Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico dell’ex rossonero Massimo Ambrosini.

PSG-Milan streaming gratis su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile con abbonamento annuali o mensili.

Nell’attuale stagione di Champions League, il Milan si distingue per il numero di tiri effettuati, posizionandosi al terzo posto dopo Manchester City e Real Madrid. Nonostante ciò, la squadra milanese non è ancora riuscita a segnare nessun gol.

Alternative per guardare PSG-Milan gratis online

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming oppure HesGoal TV sono considerati illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.