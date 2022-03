Ultime Notizie » Algoritmo » Come ci controlla l’algoritmo di TikTok

Rimani anche tu a lungo a guardare i video che ti suggerisce l’algoritmo di TikTok? Dobbiamo dirti che non sei l’unico a cui succede. Milioni di persone ogni giorno vivono imprigionate da questa rete senza conoscerne il motivo. Ecco perché con questo articolo vogliamo provare a svelare cosa rende questa app così contagiosa.

Radiografia dell’algoritmo di TikTok

Questa radiografia è un approccio a TikTok, una delle app che di solito anticipa i desideri dei suoi utenti con maggiore precisione, oltre a renderli dipendenti da ciascuno dei suoi brevi video.

Perché è diventata un’app così importante?

Secondo Forrester, una società di ricerche di mercato, ogni bambino guarda all’infinito il flusso di brevi video offerti dall’app. E per quanto riguarda gli adolescenti? Bene, il 63% degli adolescenti è su TikTok. È un’app per i giovani che riesce ad interessare i giovani.

Il suo successo è stato così grande che è riuscito a raggiungere un miliardo di utenti globali in cinque anni, molto più velocemente di qualsiasi altro social network. Inoltre, l’app sa che i bambini piccoli adorano i contenuti che vedono lì, motivo per cui l’app ha un’impostazione ‘”Under 13″.

Come funziona?

Diciamo solo che il segreto di questa app sta in una cosa: il suo algoritmo. Uno abbastanza abile, perché è in grado di rilevare ciò che ti piace. E così facendo, inizia solo a nutrirti sempre di più con quel tipo di contenuto. Molte personaggi famosi commentano che la pagina “For You“, una delle fonti più personalizzate su TikTok, sa che stanno passando una brutta giornata ancora prima che loro lo sappino.

È un pericolo che questa app conosca i tuoi desideri consci e subconsci? Solo il tempo lo dirà.

TikTok è riuscita a diffondersi nel cuore di tutti

Secondo gli esperti di Social Media, è così che TikTok è riuscito a diffondersi a macchia d’olio nelle menti e nei cuori dei suoi utenti:

È iper-personalizzato : il tuo feed TikTok sarà sempre orientato agli argomenti a cui tieni e con cui interagisci, non prevenuto nei confronti di personaggi famosi o grandi marchi. Pertanto, le tue tendenze non si basano solo su come le vede l’algoritmo, ma anche su come vedi l’applicazione.

: il tuo feed TikTok sarà sempre orientato agli argomenti a cui tieni e con cui interagisci, non prevenuto nei confronti di personaggi famosi o grandi marchi. Pertanto, le tue tendenze non si basano solo su come le vede l’algoritmo, ma anche su come vedi l’applicazione. Ci sono volti nuovi : qualcosa che TikTok ha dato la priorità all’inizio era la qualità rispetto a chi ha pubblicato. Qualcosa che lo differenzia dalle altre piattaforme. In questo social network chiunque potrebbe diventare virale e avere milioni di follower.

: qualcosa che TikTok ha dato la priorità all’inizio era la qualità rispetto a chi ha pubblicato. Qualcosa che lo differenzia dalle altre piattaforme. In questo social network chiunque potrebbe diventare virale e avere milioni di follower. C’è sempre qualcosa di nuovo : a differenza di altre reti, non sei inondato di persone che conosci. Su TikTok, determini il contenuto del tuo feed in base a ciò che guardi di più.

: a differenza di altre reti, non sei inondato di persone che conosci. Su TikTok, determini il contenuto del tuo feed in base a ciò che guardi di più. Scorrimento infinito: non importa se sei passivo o interattivo con l’app. TikTok non ti chiede di commentare, mettere mi piace o condividere contenuti all’infinito. Lì devi solo guardare e l’algoritmo di TikTok ti darà il tuo buffet di brevi video senza interruzioni.

Fai attenzione a questo dettaglio

L’algoritmo di TikTok è affascinante, ma ha un dettaglio importante: può avere diverse implicazioni per la sicurezza nazionale. Lo diciamo perché è di proprietà di ByTeDance (la sua società madre) che ha sede in Cina, quindi potrebbe essere influenzato da quel paese.

In effetti, l’app è stata catturata mentre censura video che non piacciono a Pechino, come menzioni a eventi come Piazza Tienanmen o dell’indipendenza del Tibet.

A tal proposito, TikTok afferma di non condividere i propri dati, siano essi informazioni su bambini americani e utenti militari, con la Cina. Tuttavia, questo è difficile da verificare, poiché non si sa cosa potrebbe accadere in futuro. Sebbene TikTok sia vicino al raggiungimento di un accordo per archiviare i dati degli utenti statunitensi con Oracle, è fuori dalla portata della Cina.

Risultato radiografico di TikTok

Questa applicazione è una stanza di divertimento e creatività. Ma i genitori devono essere vigili e insegnare ai loro figli come usarlo in sicurezza. L’algoritmo di TikTok è molto intelligente, ma devi comunque stare attento.