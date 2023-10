Ultime Notizie » Come vedere Inter Salisburgo Streaming » Inter-Salisburgo Streaming Gratis, dove vedere in TV Diretta Champions League

Dove vedere Inter-Salisburgo Streaming Gratis. L’Inter si prepara ad affrontare il Salisburgo nella terza partita del girone di Champions League. Attualmente, i nerazzurri sono al primo posto del Gruppo D insieme alla Real Sociedad. L’allenatore Simone Inzaghi sottolinea l’importanza della concentrazione contro il Salisburgo, una squadra complicata da affrontare.

Inzaghi ha ancora dubbi sulla formazione, avendo visto dieci giocatori in allenamento che non sono scesi in campo. Inoltre, si avvicina anche la sfida contro la Roma, ex squadra di Lukaku. L’unico precedente tra l’Inter e il Salisburgo risale alla finale di Coppa UEFA del 1994, vinta dall’Inter. Di seguito le probabili formazioni e le informazioni per vedere Inter-Salisburgo streaming gratis e diretta video tv.

Inter-Salisburgo Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nel prossimo match, Bastoni tornerà a giocare in difesa, mentre Acerbi riposerà. Frattesi e Carlos Augusto potrebbero avere l’opportunità di giocare, rispettivamente al posto di Barella e Dimarco. In attacco, Thuram potrebbe riposare e dare spazio a Sanchez accanto a Lautaro. Cuadrado e Arnautovic non saranno ancora disponibili per la partita. Da segnalare l’infortunio di Terzic, ex giocatore della Fiorentina. In attacco, Simic, figlio di Dario, ex difensore nerazzurro, sarà schierato.

Marcus Thuram ha segnato il primo gol dell’Inter lo scorso fine settimana, contribuendo direttamente a un gol in cinque partite consecutive. Roko Šimić, giocatore del Salisburgo, è stato determinante nella vittoria per 2-0 nella sua ultima partita di trasferta di UCL.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Dimarco, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sarr, Sanchez.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore: Struber. A disposizione in panchina: Manti, Krumrey, Baidoo, Morgalla, Diambou, Capaldo, Forson, Kameri, Susic, Nene, Ratkov.

Arbitro: Letexier (Francia).

Lautaro Martinez, giocatore dell’Inter, ha il punteggio più alto di Gol Aspettati in questa edizione della Champions League. Nonostante questo, non è riuscito a segnare nell’ultima partita contro il Benfica, nonostante i suoi numerosi tentativi.

Dove si gioca e a che ora gioca l’Inter

Inter-Salisburgo andrà in scena oggi martedì 24 ottobre 2023 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro di Milano. Calcio d’inizio alle ore 18:45 italiane.

Inter-Salisburgo in TV



Diretta Inter-Salisburgo tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Sky ha affidato la telecronaca di Inter-Salisburgo a Giovanni Poggi, mentre telecronista e seconda voce di Mediaset Infinity saranno Fabrizio Ferrero e Massimo Paganin.

Inter-Salisburgo Streaming Gratis in italiano



Inter-Salisburgo streaming gratis per i soli abbonati con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, fruibile su pc, smartphone e tablet. Ulteriore opzione con NOW, acquistando il pacchetto “Calcio e Sport” che consentirà di avviare la visione dell’evento. Evento streaming anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99€ al mese.

Alternative per vedere Inter-Salisburgo Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Inter-Salisburgo non ce ne sono. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come “Rojadirecta Online TV” o “PirloTV”, sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.