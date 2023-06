Ultime Notizie » annunci video » TikTok Creative Challenge: guida per guadagnare denaro con i marchi

Il team di TikTok ha presentato un nuovo modo per guadagnare denaro sulla piattaforma. Una nuova opzione aperta ai creatori interessati a guadagnare denaro attraverso i marchi che puntano su TikTok.

Tuttavia, la dinamica è diversa da quella che conosciamo. TikTok propone ai creatori di unirsi a diverse sfide per creare contenuti per i marchi. Ti raccontiamo i dettagli.

TikTok ha un nuovo modo per guadagnare denaro

Da tempo, TikTok si è trasformato in uno strumento efficace per i creatori per connettersi con i marchi e stabilire relazioni commerciali. TikTok vuole sfruttare questa base con una nuova iniziativa all’interno della piattaforma: TikTok Creative Challenge.

“TikTok Creative Challenge è una nuova funzione dell’applicazione che consente ai creatori di inviare annunci video alle sfide di marca e ricevere ricompense in base alle prestazioni del video“.

Sì, TikTok avrà una lista di sfide e i creatori interessati potranno iscriversi per partecipare e guadagnare denaro. Segue una dinamica simile a quella che troviamo in alcuni siti di foto stock, che propongono diverse sfide durante il mese. Ognuna con la sua descrizione, requisiti e ricompense.

In questo caso, i creatori dovranno inviare un annuncio video. Naturalmente, più creativo e di qualità è il contenuto, maggiori sono le possibilità di guadagnare denaro con questa iniziativa.

Come partecipare alle sfide di TikTok per guadagnare denaro con i marchi

Un dettaglio da tenere presente è che inviare il video è solo l’inizio del processo. Il passo successivo è che venga approvato e da lì si può monitorare le prestazioni del contenuto.

In parole semplici, più raggiungimento e interazione genera il video, maggiori sono i guadagni per il creatore, anche se dipenderà da diversi fattori. Partecipare a una sfida non garantisce di poter guadagnare denaro.

D’altra parte, nel caso in cui il video inviato non venga approvato, verrà chiesto al creatore di effettuare una revisione. Il creatore può accettare o appellare questa decisione. E un ultimo punto da tenere presente è che i video creati in questa modalità e approvati non appariranno nel profilo del creatore, ma verranno condivisi nel feed “Per te” come annunci.

Al momento, questa “TikTok Creative Challenge” è in fase di test e è disponibile solo per gli utenti con un account negli Stati Uniti, che abbiano almeno 18 anni e almeno 50.000 iscritti.