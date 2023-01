Ultime Notizie » Creare » Intelligenza Artificiale in grado di creare contenuti per TikTok

Senza limiti. Se il pozzo creativo per generare cortometraggi di YouTube, reels di Instagram o contenuti per TikTok si stava esaurendo, o semplicemente hai più idee di quelle che puoi catturare, QuickVid è qui per salvarti. QuickVid è un nuovo strumento web che combina un database di video, a cui aggiunge immagini generate con DALLE-2, una voce sintetica e musica di sottofondo contrassegnata come priva di diritti da YouTube per creare i nuovi contenuti più originali possibili, il tutto da un singola parola. Sebbene lo strumento sia ancora nelle prime fasi di sviluppo, Daniel Habib (ex lavoratore di Meta e project manager di QuickVid) ha promesso progressi nei prossimi mesi.

Cosa sta arrivando

Sul sito Web dello strumento sono elencate la creazione di video di reazione ad altri contenuti, la sinossi di post come questo, la recensione del prodotto e persino la sinossi di future pubblicazioni scientifiche. Potete fare una prova anche voi: provate a realizzare un piccolo video di prova introducendo semplicemente la frase “Come scrivere sulle intelligenze artificiali?”.

Vero potenziale

Lasciate tutte le seguenti decisioni a QuickVid per vedere cosa è capace di fare l’app.

È più che ovvio che questo strumento non è uno spartiacque nell’attuale panorama dell’IA, ma non è questo che sta cercando, ma raccogliere altre iniziative che possono essergli utili e creare nuovi contenuti con esso, che ottiene con facilità incredibile. Sì, possiamo discutere gli errori nella sceneggiatura, i testi sullo schermo e la correlazione di ciò che viene detto e alcune immagini del video, ma dobbiamo tenere conto della facilità con cui si riesce a farlo e quanto poco siamo coinvolti nel prodotto finale.

È un po’ più certo che con un po’ di rifinitura da parte degli utenti e i progressi che il team di QuickVid può offrire, questo strumento finirà per far parte dei contenuti che consumeremo domani. Puoi provare tu stesso questo strumento web qui.