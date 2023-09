Ultime Notizie » Influencer Marketing » Come sapere i Trend su TikTok e X per Paese e per Città

Come scoprire quali argomenti sono di tendenza su Twitter (X) o TikTok in altri paesi? Oggi vi parliamo di TodayTagz un sito web che si offre come una soluzione alla limitazione geografica che spesso affrontiamo quando cerchiamo di scoprire cosa c’è sulla bocca di tutti oltre i nostri confini.

In un mondo sempre più interconnesso, avere una visione globale delle questioni che catturano l’attenzione del pubblico è fondamentale. Che si tratti di comprendere la geopolitica, la cultura popolare o le crisi globali, conoscere le tendenze globali ci fornisce un quadro più completo.

TodayTagz non si limita a mostrare le tendenze nella tua zona. La piattaforma offre una visione globale, consentendo l’accesso alle tendenze di Twitter e TikTok da diversi paesi e città.

Non è necessario accedere a nessuno dei social network menzionati, il che facilita un accesso rapido e senza restrizioni.

L’inclusione di TikTok sulla piattaforma, seppur ancora in fase Beta, aggiunge un’ulteriore dimensione al servizio. TikTok ha rapidamente guadagnato terreno come uno dei social network più influenti, soprattutto tra le generazioni più giovani.

Il servizio è particolarmente utile per i professionisti in settori come il giornalismo e il marketing. Per i giornalisti, offre uno strumento per capire quali argomenti sono rilevanti in diverse parti del mondo. Gli esperti di marketing, d’altro canto, possono utilizzare questi dati per adattare le proprie strategie a mercati specifici. Non ti resta altro che andare su TodayTagz.