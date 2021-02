Ultime Notizie » TikTok » Come invertire un Video su TikTok

TikTok è una piattaforma video che si caratterizza per la creazione di contenuti attraverso gli effetti e i filtri che l’applicazione porta. Nel tempo, il social network ha migliorato il suo pannello creativo e se qualcosa ha caratterizzato gli utenti di TikTok, è che sanno come ottenere il massimo dal loro lato creativo all’interno della piattaforma.

Cos’è l’effetto inverso di TikTok

Un effetto che è stato reso popolare è il contrario. Questo è un effetto che riavvolge la riproduzione di un video e crea una visuale incredibile, a seconda di ciò che la persona vuole mostrare.

La chiave per utilizzare l’effetto inverso è che il video originale deve essere registrato tenendo conto dell’investimento che verrà messo nell’area di montaggio. Per darti un’idea di questo, ti consigliamo di cercare alcuni esempi utilizzando il tag #reversechallenge, qualcosa che può darti idee per i tuoi video.

A proposito di questo effetto ci sono molti video che puoi usare come ispirazione nel caso tu voglia incoraggiarti a farlo. C’è quell’effetto di salire le scale mentre ci si sdraia sopra, una bottiglia di Coca Cola che scoppia, tra le altre cose.

Come applicare l’effetto inverso su TikTok

Se hai deciso di metterti in testa di volare con questo divertente effetto TikTok, allora dovresti seguire questi passaggi:

La prima cosa da fare è andare nell’area di creazione dell’applicazione. Puoi farlo toccando il pulsante centrale inferiore, quello che compare con l’icona (+).

Ora quello che farai è registrare il video. Non bisogna dimenticare che tutti gli scatti vanno effettuati pensando di applicare l’effetto inverso.

Inizia ad applicare tocchi di editing, ad applicare effetti o ad aggiungere musica. Se vuoi che la musica non suoni al contrario, dovresti aggiungerla dopo aver terminato la registrazione.

Una volta terminata la registrazione del video, vai all’area di modifica toccando il pulsante di conferma. Quindi, fai clic sul pulsante Effetti e apri la categoria Tempo. Finalmente è il momento di invertire.

Lì l’effetto inverso verrà applicato automaticamente e prima di salvarlo potrai visualizzare il risultato. Se ti è piaciuto, tocca Salva e condividilo con i tuoi amici e follower.