Ultime Notizie » AI Green Screen » TikTok cambierà per sempre con questa funzione di Intelligenza Artificiale

Il social network alla moda, TikTok, utilizzerà l’Intelligenza Artificiale per aggiungere una nuova funzionalità che aumenta l’interattività dei suoi utenti. Questa piattaforma di contenuti video aggiunge funzionalità ed effetti su base regolare e la sua comunità milionaria rende virali queste novità in breve tempo, integrandole nelle loro creazioni in modo abbastanza organico.

La tecnologia dell’intelligenza artificiale continua a fare passi da gigante e si diffonde su Internet. E se parliamo di Internet, quale posto migliore di un social network popolare come TikTok per mostrare la sua efficacia e come può diventare virale.

Da testo a immagine su TikTok

La piattaforma video di ByteDance ha recentemente aggiunto un nuovo effetto chiamato AI Green Screen che consente agli utenti di scrivere un messaggio di testo che il software genererà come immagine. Questa immagine solitamente artistica può essere utilizzata come sfondo di un video, uno strumento potenzialmente molto utile per i creatori di contenuti su TikTok.

La popolarità di questo nuovo effetto è promettente: l’hashtag #AIGreenScreen ha ricevuto oltre 7 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma e gli utenti hanno inondato TikTok per vedere quale arte farà l’IA con un solo nome.

La cosa più curiosa è che questo strumento non solo funziona con nomi comuni, ma è anche in grado di generare queste immagini artistiche da nomi propri, quindi puoi provare con il tuo nome e vedere cosa suggerisce all’IA e come lo trasforma in un’immagine.

A volte crea semplicemente immagini piuttosto astratte e vorticose.

Altri modelli, in confronto, possono produrre sia immagini fotorealistiche che illustrazioni complesse e coerenti che sembrano essere state disegnate o dipinte da esseri umani.

Anche se bisogna riconoscere che le possibilità di questo strumento sono sicuramente limitate se le confrontiamo con altri che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per creare immagini dal testo, come DALL-E 2 di OpenAI, Google Image o il software omonimo di Midjourney, riuscire a convertire qualcosa di nuovo di tendenza in un ambiente come TikTok vale sicuramente la pena di provare: i dati mostrano che è riuscito a prendere piede tra gli utenti della piattaforma.

I limiti di questo strumento sembrano essere intenzionali. TikTok ha oltre un miliardo di utenti e dare a tutte queste persone il potere di creare immagini fotorealistiche di qualsiasi cosa possano immaginare produrrebbe risultati preoccupanti.

Come utilizzare la nuova funzionalità

Per utilizzare questa nuova funzione di Intelligenza Artificiale in TikTok, devi solo aprire l’applicazione e fare clic sull’opzione ‘+’ nella parte inferiore dello schermo per creare un nuovo video, proprio come faresti normalmente.

Quindi dovrai solo fare clic sull’opzione ‘Effetti’, che si trova sul lato sinistro del pulsante rosso che ti consente di avviare la registrazione.

Una volta lì, devi scegliere l’icona di ricerca e scrivere ‘AI Greenscreen’ (ti abbiamo lasciato il link diretto sopra). È rappresentato da un’icona viola e contiene le lettere ‘AI’ al centro dell’immagine. Una volta selezionato, dovrai scrivere il testo su cui vuoi che venga generata questa opera d’arte astratta e condividere i risultati con la community milionaria di TikTok.