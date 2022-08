Ultime Notizie » Angel Di Maria » Juve, infortunio Di Maria: stop tra i 20 e 30 giorni? Domani gli esami

DIRETTA JUVE – Angel Di Maria ha dato spettacolo all’Allianz Stadium nell’esordio in campionato della Juventus giocato contro il Sassuolo e vinto con il risultato di 3-0. Dopo 26 minuti di gioco faceva il suo primo gol bianconero in una partita ufficiale della Juve, facendo così esaltare i tifosi bianconeri. “Fideo” ha conquistato definitivamente il cuore dei tifosi: abbiamo visto splendide invenzioni, un assist delizioso per Dusan Vlahovic e mostrando grandi giocate.

Tutto bello, fino al 65esimo minuto di gioco, quando per problemi fisici Allegri lo ha sostituito.

Oggi ci sono stati gli esami strumentali presso il J-Medial e non sono arrivate buone notizie per la Vecchia Signora.

Infatti il cuadro clinico ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni il giocatore verrà rivalutato con nuovi esami per capire i tempi di recupeo. Di solito per questo tipo di lesioni abbiamo tra i 20 e 30 giorni.

Il tecnico della Juventus Max Allegri, dopo la partita con il Sassuolo, aveva dichiarato a DAZN:

“Vediamo domani gli esiti degli esami, sono cose che capitano. Lui ha avuto quel problemino all’adduttore anche una settimana fa, ma non sono preoccupato, ora vediamo gli esiti degli esami domani. Lui si stava divertendo, magari avrei dovuto toglierlo sul 3-0, ma lui quando esce ha sempre quello faccia lì. Vediamo”.

Si allunga quindi l’infermeria della Juve che sarà impegnata lunedì 22 agosto alle 20:45 nel posticipo della 2a giornata di Serie A a Genova in casa della Sampdoria.