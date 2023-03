Ultime Notizie » Ciro Santoriello » “Tifosissimo del Napoli e odio la Juventus”, il PM Santoriello lascia l’accusa

Il magistrato Ciro Santoriello della procura di Torino ha deciso di non sostenere l’accusa nel processo sulle plusvalenze riguardante la Juventus. La scelta deriva dalle controversie create nelle settimane precedenti riguardo ad alcuni video in cui il magistrato stesso si definiva tifoso del Napoli.

In tali filmati, risalenti al 2019, il pubblico ministero aveva espresso la propria opinione su bilanci societari e plusvalenze dichiarando di essere un grande sostenitore del Napoli e di odiare la Juventus.

In quanto pubblico ministero, Santoriello ha espresso la sua posizione anti-Juventus e contro le frodi in campo, affermando di aver dovuto scrivere archiviazioni: “Lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo. E mi è toccato scrivere archiviazioni”.

Pertanto, il magistrato non parteciperà all’udienza preliminare del processo contro gli ex dirigenti della Juventus il prossimo lunedì 27 marzo, mentre la procura di Torino verrà rappresentata dagli altri due magistrati del pool, incluso il procuratore aggiunto Marco Gianoglio.