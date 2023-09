Ultime Notizie » caldo » Tennis US Open: “Un tennista perderà la vita e lo potrete vedere in diretta”

US OPEN 2023 – “Un giorno qualcuno morirà e lo potrete vedere in diretta“. Daniil Medvedev non ha usato mezzi termini per descrivere le estreme condizioni all’Open Usa 2023. Il tennista russo, vincitore nel 2021, ha sconfitto il connazionale Rublev con un punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2h30′ di gioco svolto con una temperatura di 35 gradi e un’umidità insopportabile. Medvedev, che ha avuto bisogno di utilizzare l’inalatore in due occasioni, ha commentato così durante la conferenza stampa: “Le condizioni erano estreme. L’unico aspetto positivo è che erano uguali per entrambi i giocatori.

Alla fine del primo set non riuscivo a vedere la palla, cercavo solo di correre e colpire la palla. Rublev ha fatto lo stesso. Eravamo esausti…”.

“Non so se si sia visto dalla telecamera, ma oggi ho sudato così tanto e ho utilizzato così tanti asciugamani che non ho più pelle sul naso e intorno alla bocca sono completamente arrossato. Non è una scottatura e non è colpa del sole”.

Quindi, la proposta è: “Non sono sicuro di cosa si possa fare per risolvere la situazione. Sarebbe impossibile fermare il torneo per qualche giorno e anche giocare solo di notte potrebbe non essere sufficiente. Potremmo anche giocare le partite maschili al meglio dei tre set. Certamente, alcuni non saranno contenti perché è più facile perdere i match quando sono brevi, ma non vorrei che accadesse qualcosa per poi sentire qualcuno dire: ‘Oh mio Dio, Medvedev l’aveva detto un paio di anni fa’”.