Centinaia di rare creature con 3 occhi apparsi dopo le forti piogge

Inondazioni al Burning Man: risvegliati i Triops, gamberetti a tre occhi. Le inondazioni sono state l’argomento di conversazione più popolare degli ultimi giorni in quasi tutto il mondo. Nel caso delle piogge che sono cadute a Black Rock City nel deserto del Nevada (Stati Uniti), hanno colpito i più di 70.000 partecipanti al festival Burning Man, uno degli eventi artistici più famosi al mondo, e hanno avuto un effetto collaterale più sorprendente: a causa delle piogge, è comparsa una grande quantità di organismi strani che possono rimanere inattivi nel letto secco del lago per decenni e che ora si sono risvegliati.

I Triops: gamberetti a tre occhi

Si tratta di gamberetti a tre occhi precedenti all’era dei dinosauri. Chiamati formalmente Triops, questi piccoli crostacei vagavano sulla Terra centinaia di milioni di anni fa e una delle loro caratteristiche più sorprendenti è il loro terzo occhio, che si trova proprio in mezzo agli altri due occhi composti che guardano in avanti. Il loro terzo occhio è comune tra gli insetti. L’organo fovea aiuta i Triops a rilevare i cambiamenti nella luce, consentendo loro di vedere l’avvicinarsi dei predatori.

Animali estremofili

Queste creature misurano meno di 5 centimetri di lunghezza e i loro corpi di colore rosa pesca hanno un torso a forma di cresta che si restringe fino a diventare una coda pendente.

Adattamento al cambiamento

Sono abbastanza inquietanti (molti dicono che hanno un aspetto extraterrestre), ma vivono solo 90 giorni.

Normalmente queste piccole creature sono racchiuse in un guscio spesso, ma le tempeste hanno trasformato la loro terra arida in un ambiente così umido che ha favorito la loro nascita. Ne sono apparse centinaia grazie al fatto che questi mini crostacei possono sopravvivere in condizioni ambientali estreme come la siccità ed emergere fino a quando non si verificano le condizioni ambientali adeguate. Così, i gamberetti depongono le loro uova nel sedimento quando l’acqua si asciuga. Queste uova sono coperte da un guscio duro che le protegge dagli elementi e possono rimanere inattive per decenni. Possono sopravvivere a temperature estreme, alta salinità e mancanza di ossigeno.

Parentela con i gamberetti moderni

Questi gamberetti appartengono al genere Anostraca e, a differenza dei gamberetti moderni, che appartengono al genere Decapoda, non hanno gusci sulla testa o davanti al petto. Sono animali estremofili, come i popolari tardigradi.

Presenza dei Triops a Black Rock Beach

L’arrivo di questi crostacei nel letto del lago di Black Rock Beach non è anormale, accade ogni volta che le piogge permettono la schiusa di queste creature, secondo quanto spiegato dall’Ufficio per la Gestione delle Terre (BLM) Friends Of Nevada Wilderness (FNW), un’organizzazione associata che sostiene il distretto di Winnemucca del BLM. Se c’è abbastanza acqua nel loro ambiente, smetteranno di essere inattivi ed emergeranno nella vita.

Caratteristiche dei gamberetti fatina

I gamberetti fatina hanno una vita breve di due o tre mesi (alcune di queste creature impiegheranno poco più di una settimana per iniziare a produrre le proprie uova) e vivono in corpi d’acqua stagionali ma, come abbiamo visto, possono rimanere nel terreno per alcuni anni prima di schiudersi in acqua dolce. Possiamo trovarli in habitat di acqua dolce poco profondi (anche se in passato popolavano gli oceani del mondo).