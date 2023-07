Ultime Notizie » Alcaraz Djokovic » Tennis Londra: Alcaraz trionfa a Wimbledon, Djokovic battuto in 5 set

DIRETTA TENNIS – Il giovane tennista spagnolo Carlos Alcaraz sconfigge Novak Djokovic in un emozionante match finale a Wimbledon, conquistando così il suo secondo Slam. Alcaraz dimostra grande determinazione e si riprende dopo un inizio difficoltoso. Nonostante i 23 Slam vinti in passato, Djokovic non riesce a vincere il Grande Slam quest’anno a causa della brillantezza e della determinazione di Alcaraz.

Alcaraz trionfa a Wimbledon, Djokovic battuto in 5 set

Carlos Alcaraz, a vent’anni, trionfa a Wimbledon battendo Djokovic in cinque set.

Record: il quinto game dura ben 27 minuti

Lo spagnolo, che conferma la sua posizione di numero 1 nel ranking ATP, si impone con il punteggio di 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 in un tempo di gioco di 4 ore e 46 minuti. Questa è la sua seconda vittoria in uno Slam, dopo l’US Open del 2022. Djokovic, invece, ha vinto 23 Slam vedendosi sfumare la possibilità di realizzare il Grande Slam quest’anno.

Alcaraz inizia l’incontro in modo negativo, ma si riscatta rapidamente. Nel terzo set, vinto in modo convincente, viene stabilito anche un record di durata per un game: il quinto game dura ben 27 minuti! Djokovic reagisce nel quarto set, ma alla fine cede alla maggiore lucidità dell’avversario.