Cuadrado: dalla Juventus all'Inter, secondo Gianluca Dimarzio

CALCIO MERCATO JUVE INTER – Juan Guillermo Cuadrado si è distinto negli ultimi anni per il suo ottimo livello e la sua permanenza nell’élite del calcio mondiale. Otto stagioni alla Juventus, competendo nell’élite e essendo uno dei giocatori fondamentali nella conquista della Serie A e di tutti i possibili titoli in Italia.

A 35 anni ha concluso il suo contratto e non è riuscito a raggiungere un accordo per il rinnovo con la Vecchia Signora, tenendo conto che la Juve aveva bisogno di ridurre la sua massa salariale. Sono iniziate voci di un possibile trasferimento in Arabia e in Argentina, ma alla fine il polivalente giocatore colombiano ha trovato un accordo con questa squadra.

Secondo le informazioni di Gianluca Dimarzio, Juan Guillermo Cuadrado ha raggiunto un accordo con l’Inter e firmerà per un anno con la squadra nerazzurra. Nella stagione precedente ha disputato un totale di 47 partite alla Juventus, tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia.

Sempre secondo tali informazioni, il contratto di Cuadrado con l’Inter durerebbe un anno. Il laterale colombiano di 35 anni, Juan Cuadrado, ha firmato un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2024. Sarà una risorsa importante per la squadra di Simone Inzaghi, che lo ha cercato come alternativa di esperienza per la fascia destra dopo l’uscita di Raoul Bellanova.

Cuadrado ha scelto l’Inter nonostante le offerte di club arabi, dimostrando la sua volontà di rimanere in Italia. Il giocatore si unirà alla Beneamata con un contratto di 2,5 milioni di euro e sarà un jolly per le fasce, in competizione con Denzel Dumfries. Cuadrado arriva con l’obiettivo di dimostrare di essere ancora un giocatore utile, nonostante sia stato lasciato libero dalla Juventus. In passato, il giocatore è stato criticato dai tifosi interisti, ma ora avrà l’opportunità di guadagnarsi il loro sostegno con le sue prestazioni in campo.