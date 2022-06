Ultime Notizie » Andy Murray » Tennis: Berrettini vince a Stoccarda contro l’ex #1 Andy Murray

DIRETTA TENNIS – Matteo Berrettini, al rientro nel circuito dopo 3 mesi di stop per infortunio, ha vinto il suo sesto titolo in carriera, il primo nella stagione 2022. Nella finale ATP di Stoccarda, il 26enne romano si impone in 3 set sul 35enne ex numero 1 Andy Murray che ritrova una finale sull’erba dopo il titolo conquistato a Wimbledon nel 2016.

Dopo 2 ore e 40 minuti di gioco la finale finisce con il punteggio di 6-4 5-7 6-3.

Lo scozzese ha chiesto due medical time out: all’inizio del terzo set chiede l’intervento del fisioterapista subito dopo aver subito il break. Sembra molto sofferente, ma porta a termine il match dopo un ulteriore stop al settimo game. Berrettini aveva già vinto sull’erba nel torneo tedesco nel 2019, e Queen’s nel 2021, ha perso (con Djokovic) la finale di Wimbledon dello scorso anno.