Dove vedere Berrettini-Murray Streaming Tennis Gratis. Appuntamento da non perdere questo pomeriggio alle ore 18 italiane quando il nostro Matteo Berrettini sfiderà l’ex numero 1 del mondo del tennis Andy Murray. Siamo al terzo turno degli US Open 2022 sul campo principale di Flushing Meadows, l’Arthur Ashe. Chi vince tra Berrettini e Murray affronterà agli ottavi di finale uno tra Galan e Davidovich Fokina, in campo nel primo match sul campo 17

Matteo Berrettini e Andy Murray si sono affrontati 3 volte in carriera. Lo scozzese ha vinto la prima sfida, sul cemento di Pechino nel 2019, mentre il romano ha avuto la meglio sull’erba del Queen’s (nel 2021) e Stoccarda (in finale quest’anno), due tornei vinti dall’allievo di Vincenzo Santopadre.

Dove vedere Berrettini-Murray in tv

Berrettini-Murray si giocherà oggi venerdì 2 settembre 2022 alle ore 18:00 su DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision che avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Berrettini-Murray Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta italiano

Berrettini-Murray streaming live degli US Open 2022 in streaming live e on demand sui canali Eurosport Player e Discovery+. Basta avere un dispositivo connesso a internet. Eurosport 2 è raggiungbile anche con sul Canale 211 della piattaforma Sky e quindi online con gli applicativi SkyGo (gratis per gliabbonati) e NOW (a pagamento per tutti).

Tutti gli incontri di tennis dell'US Open 2022, compreso il 16esimo di finale Berrettini-Murray Streaming non saranno disponibili sui canali non autorizzati. Quindi in alternativa a Rojadirecta (considerato illegale in Italia, per questo è oscurata) ci sono solamente le reti ufficiali.