Erling Haaland comprato dal Manchester City, record nel calcio mercato

Il calciatore norvegese Erling Haaland è ora un nuovo giocatore del Manchester City dopo aver completato il suo trasferimento dal club tedesco Borussia Dortmund: lo ha confermato la squadra inglese lunedì.

Considerato uno dei migliori attaccanti d’Europa, Haaland si unirà ai ‘Citizens’ il 1° luglio dopo aver firmato un contratto quinquennale del valore di 55 milioni di euro, che durerà fino all’estate del 2027. Fin da bambino, il norvegese era un tifoso del City, che ora lo riceve come una delle sue figure principali.

Essendo la stella del Dortmund, l’attaccante ha segnato 86 gol in 89 partite in due stagioni e mezzo, nelle quali ha vinto la Coppa di Germania e il premio come miglior giocatore della Bundesliga nella stagione 2020-2021.

Gli analisti di Transfermarkt lo collocano come il secondo giocatore più costoso al mondo, dietro Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain (PSG).

Dopo aver pagato al Borussia Dortmund i 60 milioni di euro della clausola di uscita, finalmente i tifosi della squadra guidata da Pep Guardiola possono fregarsi le mani guardando il loro nuovo idolo vestire i colori con una maglia a lui molto familiare.