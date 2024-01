Ultime Notizie » Annunci pubblicitari » Truffe Online: Taylor Swift usata per vendere Gioco Gratuito di Utensili da Cucina

Il volto e la voce della cantautrice americana Taylor Swift vengono utilizzati in una truffa online che mira a rubare denaro e informazioni personali agli utenti.

Nelle ultime settimane, su diversi social network, principalmente su Facebook, sono stati diffusi una serie di video pubblicitari che raffiguravano l’immagine del popolare artista, probabilmente realizzata con uno strumento di intelligenza artificiale (AI), proponendo un gioco gratuito di utensili da cucina della serie prestigioso marchio Le Creuset.

In uno degli annunci, gli interessati venivano invitati a entrare in un sito web, estraneo né all’azienda né alla pop star, e a rispondere a un modulo che richiedeva informazioni personali e il pagamento delle “spese di spedizione” del prodotto regalo. Sia il fatto che Taylor Swift abbia espresso pubblicamente il suo gusto per Le Creuset, sia il fatto che questi prodotti siano costosi, hanno reso la promozione molto allettante.

“A causa di un errore di imballaggio, non possiamo vendere 3000 set di pentole Le Creuset. Quindi li regalo ai miei fedeli fan”, dice in uno degli annunci pubblicitari.

Un’altra campagna ha indirizzato gli spettatori verso un sito che imitava quello del famoso canale televisivo di gastronomia Food Network, dove all’offerta è stata data maggiore credibilità e sono state incluse le testimonianze dei presunti vincitori felici.

Le Creuset assicura di non aver “mai” collaborato con Swift per “offrire regali ai consumatori”. Nel frattempo, un portavoce di Food Network ha confermato che la promozione “non è in alcun modo” correlata a loro. Allo stesso tempo, la società di sicurezza informatica McAfee ha riferito questa settimana di aver confermato che i video in questione erano una “‘truffa di tipo deepfake“, utilizzando l’intelligenza artificiale.

Secondo il New York Times, la campagna pubblicitaria potrebbe essere stata creata utilizzando un servizio di sintesi vocale per ottenere una versione sintetica della voce di Taylor Swift, che è stata poi incorporata nelle sequenze video esistenti utilizzando programmi di sincronizzazione labiale.

Il Better Business Bureau, un’organizzazione statunitense focalizzata sull’incremento della fiducia del mercato, ha avvertito lo scorso anno che le truffe che utilizzano immagini di celebrità stanno diventando più sofisticate e quindi “più convincenti che mai”. In questo contesto, il consiglio è di familiarizzare con la tecnologia “deepfake” e capire che può essere sorprendentemente realistica, come nel caso del tema della generazione di immagini con l’intelligenza artificiale.

È importante non dare per scontato che le informazioni provenienti da personaggi pubblici siano legittime, o che il fatto che siano ampiamente condivise sui social network le renda reali. Inoltre, dovresti fare acquisti e fare affari online solo tramite aziende e servizi noti o rispettabili.